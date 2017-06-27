Стало известно, сколько получает средний работник в Приморье

Средняя численность работников списочного состава, работающих в малом бизнесе (включая микропредприятия), составила 151.9 тыс. человек (27% работающих в организациях края), на средних предприятиях — 14.7 тыс. человек (2.6%).

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учета микропредприятий) за январь-март 2017 года составила 23494 рубля (67% средней заработной платы по краю), средних предприятий — 30206 рублей (86%) — сообщает Приморскстат.

Михаил Грач.