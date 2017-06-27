Стало известно, сколько получает средний работник в Приморье
Средняя зарплата работников малых предприятий за полгода составила чуть более 20 тысяч рублей, сообщает ИА «Дейта.ру».
Средняя зарплата работников малых предприятий за полгода составила чуть более 20 тысяч рублей, сообщает ИА «Дейта.ру».
Средняя численность работников списочного состава, работающих в малом бизнесе (включая микропредприятия), составила 151.9 тыс. человек (27% работающих в организациях края), на средних предприятиях — 14.7 тыс. человек (2.6%).
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учета микропредприятий) за
Михаил Грач.