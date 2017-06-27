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07:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, сколько получает средний работник в Приморье

Средняя зарплата работников малых предприятий за полгода составила чуть более 20 тысяч рублей, сообщает ИА «Дейта.ру».

Источник: ДЕЙТА

Средняя численность работников списочного состава, работающих в малом бизнесе (включая микропредприятия), составила 151.9 тыс. человек (27% работающих в организациях края), на средних предприятиях — 14.7 тыс. человек (2.6%).

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учета микропредприятий) за январь-март 2017 года составила 23494 рубля (67% средней заработной платы по краю), средних предприятий — 30206 рублей (86%) — сообщает Приморскстат.

Михаил Грач.

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