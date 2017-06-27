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07:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье силач сдвинул судно весом 4,2 тысячи тонн

На 2,5 метра удалось Ивану Савкину — чемпиону Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике — сдвинуть с места судно весом более 4,2 тысячи тонн. Он посвятил это достижение президенту РФ Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс».

Рекорд был поставлен на территории судоремонтного завода недалеко от Находки. Сначала капитан рефрижератора «Озерск» был против буксировки, которая по правилам запрещена при встречном ветре более восьми метров в секунду. Но разрешил Ивану Савкину сначала сдвинуть корабль, закрепившись канатом за его нос, потом — за корму.

По словам Ивана Савкина, предыдущий подобный рекорд принадлежит представителю США и составляет 1800 тонн.

Кстати, спортсмен после рекорда едва не потерял сознание. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В будущем приморский силач планирует отбуксировать судно массой более 10 тысяч тонн.

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