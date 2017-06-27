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07:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае планируется строить по 20 сельских школ ежегодно

Об этом сообщил губернатор региона Виктор Толоконский.

В Красноярском крае с 2018 года будут строить от 15 до 20 сельских школ ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Работы будут выполняться за счет использования технологий быстрого возведения зданий.

Вопрос обсуждался на заседании комиссии при полномочном представителе президента РФ в СФО. Оно было посвящено выполнению президентских указов по реализации программ строительства и реконструкции школ, обеспечению жильем детей-сирот и капремонту.

В заседании принял участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Глава региона сообщил, что в этом году будет построено три школы — на 115 мест в с. Петропавловка Курагинского района, на 550 мест в Канске и на 1280 мест в Красноярске.

Кроме того, чтобы решить проблему аварийных и малокомплектных школ в селах, в крае был разработан проект недорогого и быстровозводимого малоформатного образовательного центра. Школу на 50 мест возможно построить всего за 30−35 млн рублей, отметил губернатор. Сейчас проект проходит экспертизу.

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