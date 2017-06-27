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10:32 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В парке «Остров мечты» вместо билетов будут выдавать навигационные браслеты

Браслеты позволят проходить на территорию парка, оплачивать покупки и не дадут разминуться детям и родителям.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Посетители парка «Остров мечты» вместе с квитанциями об оплате билета получат разноцветные браслеты с QR-кодами. Они станут не только пропуском на территорию парка, но и помогут родителям с детьми не потеряться в зоне аттракционов.

«Иногда дети и родители теряют друг друга в оживленных местах. На этот случай мы установим несколько десятков электронных карт со сканерами для QR-кодов на браслетах в визуальной доступности гостей в зоне аттракционов. Детям и сопровождающим их взрослым на кассе будут выданы браслеты со связанными кодами. Если члены семьи поймут, что потеряли друг друга, то они могут приложить свой браслет к сканеру и зафиксировать место, где они находятся. В этом случае второй гость сможет увидеть координаты первого, так же отсканировав браслет. Их местоположение покажут точки на картах», — рассказал Иван Шоль, технический директор тематического парка «Остров мечты».

Вместе с браслетами детям и взрослым выдадут памятку: что делать, если они разминулись. В ней в первую очередь укажут на необходимость приложить браслеты к ближайшим сканерам. Взрослые смогут это сделать самостоятельно, а дети — попросить о помощи сотрудников парка, которые будут находиться у каждого аттракциона. Они проводят детей к информационному пункту, где те смогут подождать своих родителей.

Связанные между собой QR-коды на браслетах подтвердят, что взрослый и ребенок действительно пришли вместе.

Также в кассе парка к браслету можно будет привязать электронный кошелек с денежным депозитом и оплачивать с помощью «украшения» еду, напитки и сувениры. Браслеты одноразовые, каждый посетитель сможет забрать свой на память. Если на депозите останутся средства после посещения парка, их можно будет вернуть в специальных кассах у выхода. Если же денег окажется недостаточно, депозит будет возможность пополнить в терминалах на территории парка.

В парке «Остров мечты», помимо электронных карт со сканерами, планируют установить более 40 электронных медиаэкранов с актуальной информацией о загруженности аттракционов и примерном времени ожидания в очереди. Экраны установят в непосредственной близости от мест развлечений, а также на главных аллеях и площадях парка. Кроме того, в парке «Остров мечты» будет порядка 20 экранов с интерактивными картами. Электронная навигация подскажет посетителям местоположение нужного объекта и кратчайшую дорогу к нему.

Похожие системы прохода и навигации есть во многих парках развлечений других стран, в том числе в сети парков «Диснейленд» по всему миру, крытом парке IMG Worlds of Adventure в Дубае, парках Китая, Японии, а также в Европе, например в «Порт Авентура» в Испании.

Парк «Остров мечты» на юге столицы, в Нагатинской пойме, на территории площадью около 100 гектаров. В парке будет 27 аттракционов, отель на 410 номеров, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Под стеклянным куполом разместятся большая центральная площадь и городской променад, концертный зал на 3,8 тысячи зрителей и кинотеатр с 14 залами. В ландшафтном парке появятся спортивные площадки и два танцпола, открытый кинотеатр, амфитеатр и веревочный парк.

Проект «Острова мечты» будет презентован на Московском урбанистическом форуме — 2017.

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