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07:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска проверит качество бордюров

Образцы походят проверку в лаборатории.

По поручению мэра Красноярска Эдхама Акбулатова образцы бордюров, которые укладывают в городе, пройдут полную экспертизу качества. Результаты такой проверки станут известны уже в течение месяца. Если подрядчик изготовил некачественный бордюрный камень, то ему грозит крупный штраф.

«Бортовой камень — основа геометрии дороги. Для того, чтобы все геометрические параметры — чтобы дорога была ровной по всем параметрам, в глубину, ширину, высоту, её выравнивают именно по бордюрному камню. То есть замены бордюра как таковой не происходит — это первый этап ремонтных работ на той или иной улице», — пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

В департаменте горхозяйства мэрии Красноярска сообщили, что бордюры в городе меняют не просто так. Если на каком-то участке начали ставить новые камни, значит скоро там будет полный ремонт дороги.

«Мы меняем не бордюрные камни, а нагружаем работой фирму, которая укладывает новый асфальт на этом месте. Такое ощущение, что специально делаем плохой бордюрный камень, чтобы потом сделать хороший асфальт, или наоборот — плохой асфальт, чтобы потом уничтожить бордюрный камень», — прокомментировал технический директор ОАО «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко.

Отметим, что новые бордюры закупает не мэрия, а сам подрядчик. Городская администрация может только рекомендовать того или иного производителя.

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