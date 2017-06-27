На дне реки под Бирском нашли огромную кость мамонта

По весне в Бирске начали чистить реку — готовились к открытию навигации. Песок вперемешку с гравием, собранный со дна, выгрузили на берег — тут уже к делу подключились тракторы. И тут один из бульдозеристов углядел в песке какой-то большой странный предмет.

— Сам он не понял, что это за штука, но сообразил, что объект может быть ценным — и рассказал о нем местному вахтеру, — поведал «Комсомолке» директор Бирского исторического музея Антон Антонов. — А тот оказался человеком сведущим — ведь нередко в нашей местности находят останки древних животных — и позвонил нам.

Оказалось, что «бревно» длиною больше метра не что иное как берцовая кость мамонта. Ученые установили, что это — останки взрослого животного, которое обитало на территории нынешней Башкирии 500 тысяч лет назад.

Такого экспоната здесь еще не находили — все чаще попадаются небольшие кости и зубы.

— Мы обрадовались, конечно, ведь это самый крупный экспонат, который у нас есть, да еще так хорошо сохранившийся, — отметил Антон Антонов. — Но в таких случаях нам всегда приходится ломать голову — где выставлять? Места у нас в хранилище немного, а экспонатов — уже 15 тысяч!

Кость мамонта временно припрятали, но сотрудники музея пообещали, что придумают, как эффектно представить такое ценное приобретение.

— Вполне возможно, что местные жители и гости Бирска увидят эту гигантскую кость уже в начале сентября, если ко Дню города мы подготовим выставку, — поделился планами директор музея.