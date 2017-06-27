Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: На Украине рассказали о покончивших с собой бойцах Донбасса
«Выгорело все»: украинский волонтер о позициях ВСУ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21Открытие Московского международного кинофестиваля
08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

На дне реки под Бирском нашли огромную кость мамонта

Артефакт обещали поместить в местный музей — увидеть его смогут все желающие.

По весне в Бирске начали чистить реку — готовились к открытию навигации. Песок вперемешку с гравием, собранный со дна, выгрузили на берег — тут уже к делу подключились тракторы. И тут один из бульдозеристов углядел в песке какой-то большой странный предмет.

— Сам он не понял, что это за штука, но сообразил, что объект может быть ценным — и рассказал о нем местному вахтеру, — поведал «Комсомолке» директор Бирского исторического музея Антон Антонов. — А тот оказался человеком сведущим — ведь нередко в нашей местности находят останки древних животных — и позвонил нам.

Оказалось, что «бревно» длиною больше метра не что иное как берцовая кость мамонта. Ученые установили, что это — останки взрослого животного, которое обитало на территории нынешней Башкирии 500 тысяч лет назад.

Такого экспоната здесь еще не находили — все чаще попадаются небольшие кости и зубы.

— Мы обрадовались, конечно, ведь это самый крупный экспонат, который у нас есть, да еще так хорошо сохранившийся, — отметил Антон Антонов. — Но в таких случаях нам всегда приходится ломать голову — где выставлять? Места у нас в хранилище немного, а экспонатов — уже 15 тысяч!

Кость мамонта временно припрятали, но сотрудники музея пообещали, что придумают, как эффектно представить такое ценное приобретение.

— Вполне возможно, что местные жители и гости Бирска увидят эту гигантскую кость уже в начале сентября, если ко Дню города мы подготовим выставку, — поделился планами директор музея.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Алиса Фрейндлих удивительно помолодела
В Крыму обезвредили склад боеприпасов
Алиса Фрейндлих удивительно помолодела
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь