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08:54 (мск), источник: Sputnik.by

Где в Минске запрещено парковаться 28 июня

В ГАИ предупредили, что на указанных территориях будет работать эвакуатор.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Парковка будет запрещена на отдельных улицах в Центрального района Минска в ночь на 28 июня в связи с проведением генеральной репетиции парада к 3 июля, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.

В ночь на 28 июня в Минске состоится очередная репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости. По этой причине стоянка и парковка транспорта будет запрещена с нуля часов четверга до окончания тренировки.

В ГАИ проинформировали, что парковаться нельзя:

на проспекте Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева, включая придорожные парковки на улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей на улице Игнатенко от Грибоедова до проспекта Победителей на улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко на улице Тарханова от Гвардейской до Грибоедова.

Кроме того, на парковке у дома № 41 по проспекту Победителей рядом с химчисткой «Сияние» также запрещено оставлять свое транспортное средство.

В случае игнорирования требований, автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

ГАИ обратилась к водителям с просьбой учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки. Если же автолюбитель вынужден оставить свою машину, то под лобовым стеклом необходимо положить записку с контактным номером телефона.

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