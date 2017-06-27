Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы

По числу выданных больничных на сто работников лидирует Ярославская область (63, 6 на 100). За ней с небольшим отрывом следуют Московская (60, 6 на 100) и Тверская (60,1 на 100) области.

Реже всего брали больничный в Чеченской Республике (15, 4 листов нетрудоспособности на 100 работающих) и Ненецком АО (26, 6 на 100). За ними следуют Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

В целом по стране в 2016 году на 100 работающих граждан приходится 43, 3 больничных, это на 0, 3 меньше, чем в 2015 году. В министерстве отметили, что такие показатели свидетельствуют о снижении заболеваемости среди работающих российских граждан, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

По мнению экспертов, на количество выданных больничных могут влиять доступность медицинских услуг и средний возраст населения в регионах.