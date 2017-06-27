Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Генерал НАТО сделал заявление о военном потенциале России
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
СМИ: На Украине рассказали о покончивших с собой бойцах Донбасса
«Выгорело все»: украинский волонтер о позициях ВСУ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
09:47 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Минздраве рассказали, в каких регионах чаще всего выдавали больничные листы в 2016 году, пишет RT.

Источник: РИА Новости

По числу выданных больничных на сто работников лидирует Ярославская область (63, 6 на 100). За ней с небольшим отрывом следуют Московская (60, 6 на 100) и Тверская (60,1 на 100) области.

Читайте также
Безнадежный сезон. Как неустойчивая погода влияет на людей и бизнес

Реже всего брали больничный в Чеченской Республике (15, 4 листов нетрудоспособности на 100 работающих) и Ненецком АО (26, 6 на 100). За ними следуют Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

В целом по стране в 2016 году на 100 работающих граждан приходится 43, 3 больничных, это на 0, 3 меньше, чем в 2015 году. В министерстве отметили, что такие показатели свидетельствуют о снижении заболеваемости среди работающих российских граждан, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

По мнению экспертов, на количество выданных больничных могут влиять доступность медицинских услуг и средний возраст населения в регионах.

Комментарии
4
А Б
Снижение числа выданных больничных листов может свидетельствовать не только о том, что люди стали болеть меньше, но также и повышении смертности среди потенциально больных.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
www.Sochi.OOO Сочи ООО
А у нас в компании больничных не платят. Директор сам приезжает к больному и оплачивает лично его лечение. Правда было такое пару раз в году. В Сочи заболеть не легко )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Любовь Севостьянова
Количество выданных больничных, это вовсе не говорит о здоровье людей. Если заболел, ты еще походи по врачам, за талонами в очереди постой, а уж потом... И если министерство отслеживает, сколько выдано больничных листов, то врачи..., понятно, что делают, чтобы снизить этот показатель.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с РФ
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
BMW нового поколения: официальные фото BMW представила кроссовер Х3 очередной генерации
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь