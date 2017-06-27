Итоги ЕГЭ по биологии подвели в Хабаровском крае
В Хабаровском крае подвели итоги ЕГЭ по биологии. Напомним, экзамен прошел 13 июня, его сдавали 696 человек.
В Хабаровском крае подвели итоги ЕГЭ по биологии. Напомним, экзамен прошел 13 июня, его сдавали 696 человек.
«Минимальный порог по биологии составлял 36 баллов. Его преодолели 80% выпускников нашего региона. 14 работ стали высокобалльными», — рассказала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. Отмечается, что 98 баллов на ЕГЭ по биологии заработал ученик лицея № 1