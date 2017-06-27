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10:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Итоги ЕГЭ по биологии подвели в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги ЕГЭ по биологии. Напомним, экзамен прошел 13 июня, его сдавали 696 человек.

Источник: РИА "Новости"

«Минимальный порог по биологии составлял 36 баллов. Его преодолели 80% выпускников нашего региона. 14 работ стали высокобалльными», — рассказала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. Отмечается, что 98 баллов на ЕГЭ по биологии заработал ученик лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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