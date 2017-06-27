Град и грозы с порывистым ветром ожидаются в Приангарье 28 июня

О неблагоприятных погодных условиях 28 июня предупреждают синоптики Иркутской области.

По прогнозам Гидрометцентра, местами по региону пройдут дожди, в отдельных районах ливни. Возможны град и грозы, при которых подует ветер с порывами до 15−20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +14,+19 градусов, в пониженных формах рельефа до +8,+13 градусов. Днем потеплеет до +27, +32 градусов, при облачной погоде до +17, +22 градусов.