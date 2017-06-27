Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Выяснилось, как разрешилась жалоба женщины Путину на плохое жилье
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
СМИ: На Украине рассказали о покончивших с собой бойцах Донбасса
«Выгорело все»: украинский волонтер о позициях ВСУ
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
1450-летие Николь Кидман
10:30 (мск), источник: АиФ Иркутск

Град и грозы с порывистым ветром ожидаются в Приангарье 28 июня

Возможны ливни.

Источник: AP 2017

О неблагоприятных погодных условиях 28 июня предупреждают синоптики Иркутской области.

По прогнозам Гидрометцентра, местами по региону пройдут дожди, в отдельных районах ливни. Возможны град и грозы, при которых подует ветер с порывами до 15−20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +14,+19 градусов, в пониженных формах рельефа до +8,+13 градусов. Днем потеплеет до +27, +32 градусов, при облачной погоде до +17, +22 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+22°
ясно
760 мм рт. ст.
повышенное
50 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
"Ваша средняя зарплата - 32 тысячи". Сибирские вопросы Путину не сильно взбудоражили чиновников
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы России
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
BMW нового поколения: официальные фото BMW представила кроссовер Х3 очередной генерации
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь