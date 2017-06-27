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10:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Жильцы дома на Ленина: Куски фасада скоро полетят на головы хабаровчан

Заявку на ремонт собственники квартир составляли еще в 2016 году, но в план этот объект не включили.

Жильцы дома № 25 на улице Ленина рассказали корреспонденту «Губерния», что облицовка с балконов их четырехэтажки отваливается от старости. Они опасаются, что прохожие могут пострадать, если не принять срочные меры. Сейчас вопрос решают в краевом Фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Из-за юридической ошибки дом не попал в программу ремонта на 2017 год. Жильцы с прошлого года пишут жалобы в городскую администрацию и даже обращались в МЧС.

«По фасаду нашего здания отваливается балконная плитка, которая падает на тротуар, где, кстати, люди ходят. В прошлом году на общем собрании собственников мы написали бумагу, чтобы в этом году у нас наконец-то сделали ремонт фасада. Из-за неверно указанных и оформленных данных наше заявление не прошло и в программу регионального оператора мы не попали. В МЧС нам тоже не помогли, так как наша проблема к компетенции их ведомства не относится», — рассказала Олеся Мошкаренко.

На днях прошло очередное собрание собственников жилья с участием представителей Фонда капремонта домов в Хабаровском крае и управляющей компании «Сервис-центр». Было решено начать ремонт не с фасада, а с крыши, которая, по словам жильцов, тоже обветшала.

«Деньги на ремонт дома в фонде есть. На собрании жильцы снова написали заявление о проведении ремонта, но в виде исключения он будет проведен не в следующем году, а в этом: действительно, есть опасения, что могут пострадать прохожие. Наши специалисты объяснили собственникам, что бессмысленно ремонтировать фасад, менять облицовку и плитку, если протекает крыша. Жители встретили наше предложение с пониманием и согласились. После аукционов по выбору проекта и утверждения компании-ремонтника процесс будет запущен», — сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Ремонт на Ленина, 25 начнется не раньше середины осени. Всего в 2017 году в Хабаровском крае собираются отремонтировать 474 дома, 86 из них находятся в краевой столице.

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