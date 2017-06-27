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10:34 (мск), источник: Калининград.Ru

В Янтарном полицейские задержали пятерых водителей за парковку на пляже

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей.

В Янтарном правоохранители провели рейды по пляжам и задержали пятерых автомобилистов за парковку в границах природоохранной зоны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Как правило, отдыхающие заезжают на пляж, чтобы спустить на воду лодки, припарковать транспортное средство или покататься по песку. Однако согласно законодательству выезд на пляж разрешён только транспорту специальных служб», — подчеркнули в полиции.

Езда и парковка на побережье запрещена в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ. За нарушение предсмотрен штраф в размере пять тысяч рублей.

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