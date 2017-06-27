В Янтарном полицейские задержали пятерых водителей за парковку на пляже
За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей.
За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей.
В Янтарном правоохранители провели рейды по пляжам и задержали пятерых автомобилистов за парковку в границах природоохранной зоны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
«Как правило, отдыхающие заезжают на пляж, чтобы спустить на воду лодки, припарковать транспортное средство или покататься по песку. Однако согласно законодательству выезд на пляж разрешён только транспорту специальных служб», — подчеркнули в полиции.
Езда и парковка на побережье запрещена в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ. За нарушение предсмотрен штраф в размере пять тысяч рублей.