В губернии пройдет Единый день бесплатной юридической помощи

Как сообщает региональное правительство, жители Самары и Самарской области смогут получить бесплатную юридическую помощь:

— в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 14, с 13:00 до 16:00 часов;.

— в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 09:00 до 17:00 часов;.

— в Государственном юридическом бюро по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 31, второй этаж; с 09:00 до 15:00 часов;.

— в Нотариальной Палате Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 228, с 09:00 до 18:00 часов, запись по телефонам: (846) 242−26−31, 242−34−69;.

— в Юридической компании «Статус права» по адресу: г. Самара, Волжский проспект, д. 29, офис 113, с 10:00 до 17:00 часов, запись по телефону: 8 (927) 210−30−11 ;.

а также в юридических клиниках вузов:

— Самарского университета по адресу: г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, корпус юридического факультета, ауд. 110, с 12:00 до 14:00 часов;.

— Самарской гуманитарной академии по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 21, с 13:00 до 17:00 часов;.

— Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 10:00 до 12:00 часов;.

Нотариусы города Самары и Самарской области будут вести бесплатный приём по разъяснению норм действующего законодательства в соответствии с установленным режимом работы нотариальных контор.

Совместно с работниками прокуратуры районов будет проведен прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи местными отделениями Ассоциации юристов России в городах: Тольятти, Жигулевск, Октябрьск, Кинель, Отрадный, Чапаевск; и в районах: Алексеевский, Елховский, Кинельский, Клявлинский, Красноярский, Пестравский, Сызранский, Камышлинский.