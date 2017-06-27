В Приморье стали чаще перевозить людей и реже грузы
Объем услуг связи в 2017 году тоже увеличился.
Объем услуг связи в 2017 году тоже увеличился.
В 2017 года крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью в Приморье, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 59,4 миллиарда рублей, что составило в действующих ценах 99,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в
Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 24,4 миллиона человек, 106% к
Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 488,7 тысячи тонн грузов (в 1,7 раза меньше
Перевозка пассажиров морским транспортом за
Объем услуг от почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный крупными и средними организациями в