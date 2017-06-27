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12:01 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье стали чаще перевозить людей и реже грузы

Объем услуг связи в 2017 году тоже увеличился.

Источник: VLADNEWS

В 2017 года крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью в Приморье, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 59,4 миллиарда рублей, что составило в действующих ценах 99,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в январе-мае 2017 года составил 6 097,7 тысячи тонн (111,5% к показателю 2016 года), грузооборот — 196,3 миллиона т-км (96,3%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 24,4 миллиона человек, 106% к январю-маю 2016 года, пассажирооборот составил 397,4 миллиона пасс-км (122,4% к январю-маю 2016 года).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 488,7 тысячи тонн грузов (в 1,7 раза меньше января-мая 2016 года), в каботажном плавании — 595,6 тысячи тонн (на 8% меньше).

Перевозка пассажиров морским транспортом за январь-май 2017 года сократилась к январю-маю 2016 года на 5%, пассажирооборот снизился в 1,9 раза.

Объем услуг от почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный крупными и средними организациями в январе-мае 2017 года, составил 861,6 миллиона рублей. По сравнению с январем-маем 2016 года объем услуг почтовой связи вырос на 7%. Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 8 402,2 миллиона рублей, увеличение на 3,2%.

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