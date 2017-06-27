В июле Тверскую и еще три центральные улицы ждут перекрытия

С 8 по 10 июля автомобильное движение на Тверской улице (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) будет перекрыто. Ограничения для автомобилей будут действовать с 00:00 субботы до 05:00 понедельника. Для проезда оставят одну полосу на небольшом отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка. Также автомобилисты смогут пересекать Тверскую по перпендикулярным переулкам — от Мамоновского в сторону Дегтярного и от Старопименовского в сторону Благовещенского. Объехать перекрытую Тверскую можно по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

А в следующие выходные, с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля, автомобили не смогут проехать по большей части 1-й Тверской-Ямской улицы.

Доступным для транспорта останется проезд по участку от улицы Чаянова до переулка Александра Невского. Свободно можно будет пересекать перекрытую территорию по перпендикулярным улицам — от 1-го Тверского переулка в сторону улицы Гашека, от улицы Юлиуса Фучика в сторону 2-го Тверского-Ямского переулка, от улицы Чаянова в сторону Васильевской улицы, а также от Большой Грузинской в сторону переулка Александра Невского. В эти же дни полностью перекрытыми окажутся два участка площади Тверская Застава — от Лесной улицы до улицы Бутырский вал, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской улицы и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской. Остальная территория площади останется открытой для проезда. Автомобили смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Лесную улицу автомобилисты также смогут объехать по Бутырскому Валу.

Перекрытие четырех центральных улиц связано с работами по устройству кабельной канализации и укладке трамвайных путей. Их будут проводить в выходные дни две недели подряд, чтобы привести в порядок практически одновременно большие участки городских территорий. Это сократит сроки работ и поможет строителям быстрее освободить улицы. В прокладке коммуникаций на Тверской и 1-й Тверской-Ямской будут задействованы более 450 рабочих и свыше 160 единиц техники, в том числе 40 погрузчиков, 60 самосвалов и два экскаватора.

Трубы кабельной канализации проходят вдоль всего участка Тверской, а также 1-й Тверской-Ямской. Их нужно соединить при помощи перемычек, они как раз расположены под проезжей частью. Для выполнения этих работ необходимо задействовать все пространство улиц. Сообщение Департамента капитального ремонта