В июле Тверскую и еще три центральные улицы ждут перекрытия
Движение транспорта будет приостановлено в выходные: с 8 по 10 июля — на Тверской, а с 15 по 17 июля — на большей части 1-й
Движение транспорта будет приостановлено в выходные: с 8 по 10 июля — на Тверской, а с 15 по 17 июля — на большей части 1-й
С 8 по 10 июля автомобильное движение на Тверской улице (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) будет перекрыто. Ограничения для автомобилей будут действовать с 00:00 субботы до 05:00 понедельника.
Для проезда оставят одну полосу на небольшом отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка. Также автомобилисты смогут пересекать Тверскую по перпендикулярным переулкам — от Мамоновского в сторону Дегтярного и от Старопименовского в сторону Благовещенского. Объехать перекрытую Тверскую можно по
Доступным для транспорта останется проезд по участку от улицы Чаянова до переулка Александра Невского. Свободно можно будет пересекать перекрытую территорию по перпендикулярным улицам — от 1-го Тверского переулка в сторону улицы Гашека, от улицы Юлиуса Фучика в сторону 2-го
В эти же дни полностью перекрытыми окажутся два участка площади Тверская Застава — от Лесной улицы до улицы Бутырский вал, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской улицы и от 1-й Брестской улицы до 3-й
Перекрытие четырех центральных улиц связано с работами по устройству кабельной канализации и укладке трамвайных путей. Их будут проводить в выходные дни две недели подряд, чтобы привести в порядок практически одновременно большие участки городских территорий. Это сократит сроки работ и поможет строителям быстрее освободить улицы. В прокладке коммуникаций на Тверской и 1-й
Трубы кабельной канализации проходят вдоль всего участка Тверской, а также 1-й Тверской-Ямской. Их нужно соединить при помощи перемычек, они как раз расположены под проезжей частью. Для выполнения этих работ необходимо задействовать все пространство улиц.
Всего на обеих улицах будет проложено 245 погонных метров кабельной канализации и почти три километра труб. Кроме того, там заменят верхние смотровые колодцы ливневой канализации.
Также во время перекрытий от Лесной улицы до площади Тверская Застава (ее пересечения с Бутырским Валом) начнут прокладку новых трамвайных путей. В будущем на площади появится разворотное трамвайное кольцо. Его строительство начнется позже. Общая протяженность трамвайных путей составит 1,22 километра.
Их строительство планируется завершить уже этой осенью. По новым путям начнут ходить шестидверные трамваи «Витязь-М», оснащенные системой