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12:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Несладкая пора. Почему сезонные ягоды на Дону влетают в копеечку

Сколько стоит килограмм клубники и других ягод на донских рынках, как на цену влияют погодные условия, рост тарифов на коммуналку и загубленное плодоводство, выяснили «АиФ на Дону».

Фруктово-ягодные ряды любого ростовского базара сейчас словно райские кущи. Торговцы зазывают пробовать клубнику (тем более, что эта ягода уже отходит), в самом разгаре сезон черешни и вишни, вовсю поспевают крыжовник, смородина, шелковица, малина.

Порадовать себя и близких пахучими мясистыми ягодками земляники, которая плодоносит всего-то 2−3 недели в году, бордово-красной черешней, кисловато-сладкой малиной многие бы рады… От ягод, душистыми горками лежащих на прилавках, покупатели не отводят глаз. Но вот берут понемногу: по полкилограмма, на сто рублей, стаканчик крыжовника, 5−6 абрикосов, «немножко для внучка». Ведь цены на наши, исконно донские, ягоды и фрукты который год кусаются.

Торжество абсурда.

Пожилая женщина за территорией ростовского Центрального рынка ставит на перевёрнутый вверх дном коробок (импровизированный прилавочек) пластиковые бутылки с наспех отрезанным горлышком, наполненные шелковицей. Когда прохожие узнают, что за «ягодную бутылку» надо отдать всего-то 60 руб., товар расходится моментально. Но такие цены — исключение.

За килограмм клубники на базарах просят 150 -200 рублей, в недорогих сетевых супермаркетах цена этой ягоды сейчас, в разгар сезона и со скидкой, 199 руб. (без скидки — 244 рубля). Черешня подешевела. Теперь торговцы отдают её по 150−170 руб. (поначалу стоимость доходила до 250 руб.), маленький стаканчик любой мелкой ягоды оценивается в 100 рублей.

Парадоксально, но на севере страны — в Красноярске, Перми и в других городах клубника и черешня сейчас стоят ровно столько, сколько и на Дону, где эти ягоды выращивают!

«Я вообще не понимаю, что творится с ценами на фрукты и ягоды, — с горечью поделилась в обращении в редакцию ростовчанка Анна Конюхова. — Почему клубника, которую на Дону прежде ели от пуза, стоит дороже, чем привезённые из Чили киви, аргентинские груши, заморские мандарины, лимоны или грейпфруты»?

Кстати, покупая бананы, придётся достать из кошелька вдвое, а то и втрое меньше, чем если хочешь побаловать себя земляникой.

Бурьян вместо сада.

Жители Дона, которые выращивают клубнику на продажу, посетовали «АиФ на Дону», что и рады бы уменьшить цену, но в копеечку влетают вода, электричество, удобрения, рассада. Всё дорожает, расходы на воду и свет с каждым годом из-за увеличения расценок на ЖКУ растут.

«Не забывайте, что цена у сельхозпроизводителя и на базаре — это две разные вещи! Черешню мы отпускаем по 60−70 рублей, клубнику — по 70−130. А за то, сколько “наваривают” на нашей ягоде торговые сети или продавцы на рынках, мы ответственности не несём, — сказали в одном из крупнейших плодоводческих хозяйств области. — А торговать самим, нанимать машины, продавцов, нам не под силу».

Среди других причин высоких цен плодоводы назвали и дождливую прохладную весну (оттого черешня уродила неважно), и то, что сократились площади донских садов и ягодников, и даже то, что развивать плодоводство мешает нехватка желающих работать в деревне.

«В 90-х годах нас, школьников, летом возили на практику в плодохозяйство за городом, — написала Алла Житникова из Зернограда. — Длиннющие по­ля, засаженные клубникой, черешневые, вишнёвые, яблоневые сады — помню их до сих пор! От тех садов и духу не осталось». По слухам, часть старых деревьев сейчас вырубает фирма, которая производит брикеты с углем для мангалов, на других делянках собираются сеять пшеницу. Потому и понятно, что за клубникой по 200 рублей люди в очередь выстраиваются.

«Площадь садов у сельхозпредприятий Дона по сравнению с концом 1970-х — началом 1980-х годов резко, в разы, уменьшилась, — говорит профессор кафедры агрохимии и садоводства Дон­ского государственного аграрного университета кандидат сельхознаук Николай Кривко.

Вот в нашем, Октябрьском, районе было три специализированных плодосовхоза — Равнинный, Бессергенев­ский и Заплавский. Сейчас нет ни того, ни другого, ни третьего. А будь фруктов и ягод больше, и цена стала бы доступнее для людей.

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