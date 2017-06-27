Керчь назвали древнейшим городом России

Ученый совет Института археологии РАН назвал Керчь древнейшим городом страны, передает Крыминформ, ссылаясь на директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяну Умрихину.

«После доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова город Пантикапей (современная Керчь) признали древнейшим. Он был основан в 610−590 года до н.э. Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник и сейчас мы готовим документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально зафиксирована», — подчеркнула Умрихина.

Она также уточнила, что подобным решением ученые подтвердили статус Керчи как самого древнего города России.

Напомним, что до момента воссоединения Крыма с Россией древнейшим городом страны назывался дагестанский Дербент.