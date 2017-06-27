Керчь назвали древнейшим городом России
Ученые Института археологии РАН присудили Керчи звание древнейшего города страны.
Ученые Института археологии РАН присудили Керчи звание древнейшего города страны.
Ученый совет Института археологии РАН назвал Керчь древнейшим городом страны, передает Крыминформ, ссылаясь на директора
«После доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова город Пантикапей (современная Керчь) признали древнейшим. Он был основан в 610−590 года до н.э. Соответствующая бумага поступила в
Она также уточнила, что подобным решением ученые подтвердили статус Керчи как самого древнего города России.
Напомним, что до момента воссоединения Крыма с Россией древнейшим городом страны назывался дагестанский Дербент.