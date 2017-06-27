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12:06 (мск), источник: АиФ Крым

Керчь назвали древнейшим городом России

Ученые Института археологии РАН присудили Керчи звание древнейшего города страны.

Ученый совет Института археологии РАН назвал Керчь древнейшим городом страны, передает Крыминформ, ссылаясь на директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяну Умрихину.

«После доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова город Пантикапей (современная Керчь) признали древнейшим. Он был основан в 610−590 года до н.э. Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник и сейчас мы готовим документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально зафиксирована», — подчеркнула Умрихина.

Она также уточнила, что подобным решением ученые подтвердили статус Керчи как самого древнего города России.

Напомним, что до момента воссоединения Крыма с Россией древнейшим городом страны назывался дагестанский Дербент.

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