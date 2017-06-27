В Калининграде установили десять контейнеров для сбора энергосберегающих ламп и старых батареек

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Калининграде».

Сообщается, что только пять управляющих компаний согласились поставить контейнеры на своей территории. Однако до конца года в городе должно появиться 100 подобных контейнеров.

«Изготовление и установка контейнеров происходит за счёт средств членов союза, что избавляет УК и ТСЖ от необходимости создавать свою инфраструктуру по сбору отходов, с одной стороны, а с другой — обеспечивает исполнение природоохранного законодательства, за нарушение которого предусмотрен штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей», — рассказал зампредседателя Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Марк Балановский.

Для того чтобы полностью покрыть потребление ламп и батареек, нашему городу необходимо не менее трёх тысяч таких контейнеров. В Союзе переработчиков отходов рекомендуют калининградцам требовать от своих управляющих компаний установки боксов.

Напомним, в Калининграде уже в этом году начнут утилизировать старые батарейки. Переработкой займётся одно из предприятий союза. При этом Калининград станет первым городом в стране, в котором займутся такой утилизацией. Ранее анонсировалась установка пяти контейнеров для сбора опасных отходов в городе. Два контейнера должны были появиться на Октябрьском острове, столько же — на Сельме, один — на ул. Артиллерийской. Договоры с переработчиками отходов заключили три управляющие компании.