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12:00 (мск), источник: 365info.kz

Свет отключат в некоторых регионах Астаны 27—30 июня

Мероприятия будут проводиться в рамках ремонтных работ.

Источник: 365info.kz

В нескольких регионах Астаны 27—30 июня произойдет плановое отключение света, сообщает ситуационный центр акимата города Астаны. В связи с ремонтом отключение пройдет 27 июня с 9:30 до 17:30 часов по улицам Окжетпес, Шубина, Джалиля, Тамшалы, Атбасарская, Жарокова, Маралсай, Когам, Атакент, Желдырме, Кутузова, Чехова, Карталинская, Рауан, Талапкерская, переулкам Байсеитовой и Сумбе.

Также с 09:00 до 18:00 света не будет по улицам Жекебатыр, Ондасынова, Космонавтов, Тайбекова и Кумбел. Под отключение электроэнергии попадут улицы Садовая, Енлик Кебек и Алмалык с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00.

Кроме того, с 27 по 30 июня с 09:30 до 17:30 будет произведено отключение по улицам Герцена, Тамшалы, Атакент, Жарокова, Байсеитовой, Джалиля, Окжетпес, Жукова, Аулие ата, Сельская и переулкам Жалаулы и Сельский.

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