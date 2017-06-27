Свет отключат в некоторых регионах Астаны 27—30 июня
Мероприятия будут проводиться в рамках ремонтных работ.
Мероприятия будут проводиться в рамках ремонтных работ.
В нескольких регионах Астаны
Также с 09:00 до 18:00 света не будет по улицам Жекебатыр, Ондасынова, Космонавтов, Тайбекова и Кумбел. Под отключение электроэнергии попадут улицы Садовая, Енлик Кебек и Алмалык с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00.
Кроме того, с 27 по 30 июня с 09:30 до 17:30 будет произведено отключение по улицам Герцена, Тамшалы, Атакент, Жарокова, Байсеитовой, Джалиля, Окжетпес, Жукова, Аулие ата, Сельская и переулкам Жалаулы и Сельский.