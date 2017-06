Врач из Петербурга сняла дочь на iPhone и победила в международном фотоконкурсе

IPPAWARDS-2017 — десятая по счету премия, которая проводится среди любителей фотографировать на смартфон.

В этом году победителем признан фотожурналист Себастьяно Томада из Нью-Йорка, сотрудничающий с The Sunday Times, Vanity Fair, The New Republic, Zeit, The Atlantic, Businessweek, GQ и Vogue. На конкурс он представил работу «Дети Кайяры» — снимок иракских детей на фоне разбомбленного и дымящегося города. Итоги IPPAWARDS-2017 подвели 26 июня.

Россияне уже становились победителями IPPAWARDS. В 2014 году работа Елены Гримайло была признана лучшей в категории «Пейзаж».