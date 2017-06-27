Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
Чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач из Петербурга сняла дочь на iPhone и победила в международном фотоконкурсе

Петербургский стоматолог Варвара Висленко заняла второе место в категории «Дети» на международном фотоконкурсе iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) со снимком своей трехлетней дочери. Результаты конкурса представлены на сайте премии.

У Висленко двое девочек-близнецов. Одну из них она сфотографировала на iPhone 6s во время отдыха на Бали.

В Instagram, где женщина регулярно публикует снимки своих детей, она написала, что это первый «громкий» приз в ее фотокарьере.

IPPAWARDS-2017 — десятая по счету премия, которая проводится среди любителей фотографировать на смартфон.

В этом году победителем признан фотожурналист Себастьяно Томада из Нью-Йорка, сотрудничающий с The Sunday Times, Vanity Fair, The New Republic, Zeit, The Atlantic, Businessweek, GQ и Vogue. На конкурс он представил работу «Дети Кайяры» — снимок иракских детей на фоне разбомбленного и дымящегося города. Итоги IPPAWARDS-2017 подвели 26 июня.

Россияне уже становились победителями IPPAWARDS. В 2014 году работа Елены Гримайло была признана лучшей в категории «Пейзаж».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тимошенко рассказала, когда Украине придет конец
Клон вируса WannaCry2 парализовал компьютеры «Башнефти»
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Внедорожная «Веста»: официальные фотографии Lada официально представила первые фотографии двух новых моделей, которые могут стать хитами рынка
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь