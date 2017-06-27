Больше половины молодых россиян назвали себя циниками в ходе опроса

При этом 46% опрошенных среди людей старшего поколения отметили, что в наибольшей степени молодежи в России присуща дружелюбность.

Согласно опросу, 42% молодых респондентов заявили, что главным их качеством является искренность, 69% — активность, почти 50% ответили, что главным качеством является алчность. Чуть больше половины (52%) молодых людей в возрасте 25−34 года добавили, что основным качеством молодежи России является агрессивность.

Помимо этого, 45% юных соотечественников ответили, что им свойственно трудолюбие, 62% — храбрость, 25% — трусость. Однако 29% пожилых людей уточнили, что молодым людям в России свойственно равнодушие, 37% добавили, что высокомерие.