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12:46 (мск), источник: РИА Новости

Больше половины молодых россиян назвали себя циниками в ходе опроса

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Почти 60% российской молодежи считают себя циничными людьми, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА Новости

При этом 46% опрошенных среди людей старшего поколения отметили, что в наибольшей степени молодежи в России присуща дружелюбность.

Согласно опросу, 42% молодых респондентов заявили, что главным их качеством является искренность, 69% — активность, почти 50% ответили, что главным качеством является алчность. Чуть больше половины (52%) молодых людей в возрасте 25−34 года добавили, что основным качеством молодежи России является агрессивность.

Помимо этого, 45% юных соотечественников ответили, что им свойственно трудолюбие, 62% — храбрость, 25% — трусость. Однако 29% пожилых людей уточнили, что молодым людям в России свойственно равнодушие, 37% добавили, что высокомерие.

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Почти половина молодых людей убеждена, что они достаточно религиозны, однако 39% опрошенных людей старшего поколения заявили, что это не так. Около 40% сказали, что им интересна политика, 44% пожилых людей с этим согласились.

«Межпоколенческий конфликт, характерный для 1990-х годов, ушел в прошлое. Сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодежь. Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно. Среди молодых людей больше патриотов, они чуть более вовлечены в общественную жизнь, но, при этом, по их собственному мнению, более честны и циничны. Будем надеяться, что их активность будет направлена в русло созидания, а не разрушения», — комментирует данные опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20—21 июня 2017 года среди 1200 человек.

Комментарии
2
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Может я старею, но проводя обучение 12-15 летних молодых людей на курсах в нашей компании - явно видно подчёркнутость цинизма. Это есть, есть так же много безразличия к ценностям семьи. Или может правильные подростки в другом месте тусуются?
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Елена Королева
Вывод: есть над чем работать
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