В NASA опровергли слух об открытии внеземной жизни

На прошлой неделе с таким утверждением выступила хакерская группа Anonymous. Этот слух вызвал большой отклик в сми, опровергать его пришлось руководителю научных программ NASA Томасу Зарбачену.

«Вопреки некоторым сообщениям, в NASA не планируется никаких объявлений касательно внеземной жизни», — написал ученый в своем Твиттере. «Одни ли мы во Вселенной? Пока мы не знаем, но мы готовим миссии, способные дать ответ на этот вопрос», — добавил Зарбачен. В своем сообщении хакеры не ссылались ни на какие добытые документы, а на слова самого Зарбачена, сказанные им в апреле.