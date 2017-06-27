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13:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный синоптик Петербурга: в четверг будет до +23

К выходным температура понизится до 15 градусов.

Источник: Reuters

Дожди, циклоны и редкие проблески солнца. Александр Колесов рассказал «Комсомолке» о погоде до конца недели.

— Завтра, 28 июня, будет нормальная погода, главное — без дождей. В четверг мы ожидаем тепла — от +21 до +23. Что будет в пятницу с дождями — пока сказать сложно. Но температура резко понизится градусов до 15, — сообщил главный синоптик. — А потом снова пойдут дожди — 30 июня, 1 июля. Пока все время циклоны с Балтики. Да и весь июль — сплошные циклоны. Не будет ни жаркой, ни сухой погоды, только неустойчивая. Пока прогноз такой.

Прогноз до конца лета ещё не составлен, он появится только в последних числах июля.

В ближайшей перспективе, по словам синоптика — постоянные перепады температур.

В разных районах прогнозы совершенно различаются, поэтому говорить о долгосрочной перспективе не приходится, утверждает Александр Колесов.

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