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13:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье вдвое сократилось количество больниц

Обращаться за медицинской помощью жители тоже стали реже.

Пермьстат опубликовал отчёт о работе лечебных организаций и медицинских кадров в Пермском крае в 2016 году. По данным ведомства, обеспеченность населения больницами с 2000 года по настоящее время уменьшилась более чем вдвое, количество коек в стационарах сократилось за это время на 16,4 тысячи.

По сравнению с 2015 годом число коек для беременных, рожениц и родильниц уменьшилось на 12,1%. Обеспеченность кадрами в 2016 году сохранилась на уровне 2015 года. В среднем на одного врача приходится в крае 203 человека, на одного работника со средним медицинским образованием — 97 человек.

По данным минздрава Пермского края, в прошлом году лечебные учреждения края зарегистрировали 2502, 2 тысячи заболеваний граждан среди тех, кто обратился в лечебные учреждения впервые. Это на 3,1% меньше, чем за 2015 год.

Напомним, в 2015 году Пермский край, по данным Пермьстата, занял третье место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню заболеваемости населения по всем классам болезней.

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