Омичи опять жалуются на ночные выбросы удушающих веществ
«Пожалуйста, наведите порядок в воздухе, — обращается к чиновникам жительница Левобережья. — Не верите — вэлком с раскладушкой на ночь».
«Пожалуйста, наведите порядок в воздухе, — обращается к чиновникам жительница Левобережья. — Не верите — вэлком с раскладушкой на ночь».
В редакцию Om1.ru обратилась жительница дома на бульваре Зелёном. Она сообщила, что накануне, 26 июня, около 23:30 на Левобережье вновь начал ощущаться химический запах. Омичка возмущена бездействием властей, которые не могут остановить промышленные выбросы.
Галина С., жительница Левобережья:
— Сколько
По данным наблюдательных станций
Отмечались ли выбросы этилмеркаптана, официальные источники сказать не смогут. Чтобы регулярно измерять концентрацию этого вещества в атмосферном воздухе, нужны особые приборы. В Омске таких приборов нет.
Напомним, что две недели назад в городском воздухе обнаружили семикратное превышение ПДК аммиака. В мае и июне периодически продолжаются выбросы хлороводорода. Что касается этилмеркаптана, на запах которого омичи жаловались всю весну, то