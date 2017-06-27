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13:35 (мск), источник: Om1.ru

Омичи опять жалуются на ночные выбросы удушающих веществ

«Пожалуйста, наведите порядок в воздухе, — обращается к чиновникам жительница Левобережья. — Не верите — вэлком с раскладушкой на ночь».

В редакцию Om1.ru обратилась жительница дома на бульваре Зелёном. Она сообщила, что накануне, 26 июня, около 23:30 на Левобережье вновь начал ощущаться химический запах. Омичка возмущена бездействием властей, которые не могут остановить промышленные выбросы.

Галина С., жительница Левобережья:

 — Сколько можно-то это делать? Ведь до марта 2017 года этого вообще не происходило. Если ночью происходит выброс — всё, никакого полноценного сна. Что, нужно видеообращение президенту отправить? Пожалуйста, наведите порядок в воздухе. Тут все живут с детками маленькими. Вы представьте, что с их здоровьем происходит — просто от вашего бездействия! Не верите, что выбросы реальны, — вэлком с раскладушкой на ночь!

По данным наблюдательных станций Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, 26 июня в воздухе Октябрьского округа была зарегистрирована предельно допустимая концентрация фенола. В воздухе Советского округа — предельная допустимая концентрация формальдегида. В воздухе Ленинского округа — предельная допустимая концентрация хлороводорода.

Отмечались ли выбросы этилмеркаптана, официальные источники сказать не смогут. Чтобы регулярно измерять концентрацию этого вещества в атмосферном воздухе, нужны особые приборы. В Омске таких приборов нет.

Напомним, что две недели назад в городском воздухе обнаружили семикратное превышение ПДК аммиака. В мае и июне периодически продолжаются выбросы хлороводорода. Что касается этилмеркаптана, на запах которого омичи жаловались всю весну, то 9—10 марта следственный комитет зафиксировал 400-кратное превышение его предельно допустимой концентрации. Во всех перечисленных случаях виновные предприятия до сих пор так и найдены.

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