Омичи опять жалуются на ночные выбросы удушающих веществ

В редакцию Om1.ru обратилась жительница дома на бульваре Зелёном. Она сообщила, что накануне, 26 июня, около 23:30 на Левобережье вновь начал ощущаться химический запах. Омичка возмущена бездействием властей, которые не могут остановить промышленные выбросы.

Галина С., жительница Левобережья:

— Сколько можно-то это делать? Ведь до марта 2017 года этого вообще не происходило. Если ночью происходит выброс — всё, никакого полноценного сна. Что, нужно видеообращение президенту отправить? Пожалуйста, наведите порядок в воздухе. Тут все живут с детками маленькими. Вы представьте, что с их здоровьем происходит — просто от вашего бездействия! Не верите, что выбросы реальны, — вэлком с раскладушкой на ночь!

По данным наблюдательных станций Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, 26 июня в воздухе Октябрьского округа была зарегистрирована предельно допустимая концентрация фенола. В воздухе Советского округа — предельная допустимая концентрация формальдегида. В воздухе Ленинского округа — предельная допустимая концентрация хлороводорода.

Отмечались ли выбросы этилмеркаптана, официальные источники сказать не смогут. Чтобы регулярно измерять концентрацию этого вещества в атмосферном воздухе, нужны особые приборы. В Омске таких приборов нет.