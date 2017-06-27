Химки выяснили, чем опасен популярный компонент кремов от загара

В качестве объекта исследования химики выбрали авобензон, производное химического соединения дибензоилметана, так как это самый популярный УФ-фильтр во всем мире. Авобензон был запатентован в 1973 году, в 1988 году — одобрен FDA (Food and Drug Administration, Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США, занимающимся контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров.

Способность авобензона поглощать ультрафиолет в широком диапазоне длин волн привела к тому, что многие производители стали использовать его в своей продукции: помадах, кремах и другой косметике.

Способность авобензона поглощать ультрафиолет в широком диапазоне длин волн привела к тому, что многие производители стали использовать его в своей продукции: помадах, кремах и другой косметике.

Кремы от загара, в состав которых входит авобензон, используют миллионы людей во всем мире. Химические УФ-фильтры, такие как авобензон, могут поглощать ультрафиолет в силу особенностей своей структуры. Авобензон адсорбирует ультрафиолетовое излучение и преобразует его в волны другой длины, которые не вредят коже (другими словами, он преобразует энергию света в энергию тепла). Само по себе это вещество безопасно, однако российским ученым удалось показать, что в водном растворе оно способно распадаться на вредные химические соединения.

Ученые установили, какие продукты образуются при разложении авобензона в хлорированной воде и под действием солнечных лучей. Эти эксперименты смоделировали реальную ситуацию, когда солнцезащитный крем на коже купающихся людей контактирует с водой в бассейнах. Разложение авобензона может происходить прямо на влажной коже человека, намазанной кремом.

Химики выяснили, что в воде компонент солнцезащитного крема разрушается с образованием двух десятков органических соединений, принадлежащих к классам ароматических кислот и альдегидов, фенолов и ацетофенонов. Наиболее токсичными продуктами оказались фенолы и хлорированные ацетофеноны.