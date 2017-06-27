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13:27 (мск), источник: Индикатор

Химки выяснили, чем опасен популярный компонент кремов от загара

Химики в своем исследовании показали, на какие вредные химические соединения распадается компонент многих солнцезащитных кремов — авобензон — при взаимодействии с хлорированной водой и ультрафиолетовым излучением. Ученые представили результаты своей работы в журнале Chemosphere.

Источник: Reuters

В качестве объекта исследования химики выбрали авобензон, производное химического соединения дибензоилметана, так как это самый популярный УФ-фильтр во всем мире. Авобензон был запатентован в 1973 году, в 1988 году — одобрен FDA (Food and Drug Administration, Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США, занимающимся контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров.

Способность авобензона поглощать ультрафиолет в широком диапазоне длин волн привела к тому, что многие производители стали использовать его в своей продукции: помадах, кремах и другой косметике.
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Кремы от загара, в состав которых входит авобензон, используют миллионы людей во всем мире. Химические УФ-фильтры, такие как авобензон, могут поглощать ультрафиолет в силу особенностей своей структуры. Авобензон адсорбирует ультрафиолетовое излучение и преобразует его в волны другой длины, которые не вредят коже (другими словами, он преобразует энергию света в энергию тепла). Само по себе это вещество безопасно, однако российским ученым удалось показать, что в водном растворе оно способно распадаться на вредные химические соединения.

Ученые установили, какие продукты образуются при разложении авобензона в хлорированной воде и под действием солнечных лучей. Эти эксперименты смоделировали реальную ситуацию, когда солнцезащитный крем на коже купающихся людей контактирует с водой в бассейнах. Разложение авобензона может происходить прямо на влажной коже человека, намазанной кремом.

Химики выяснили, что в воде компонент солнцезащитного крема разрушается с образованием двух десятков органических соединений, принадлежащих к классам ароматических кислот и альдегидов, фенолов и ацетофенонов. Наиболее токсичными продуктами оказались фенолы и хлорированные ацетофеноны.

Последние, в частности хлорацетофенон, входят в состав слезоточивых смесей, которые использует полиция для разгона митингов.

«На основании экспериментов можно сделать вывод, что в целом безопасное соединение трансформируется в воде с образованием более опасных продуктов. Хотя точных токсикологических характеристик для большинства установленных продуктов нет, известно, что ацетофеноны и фенолы, в особенности хлорированные, весьма токсичны», — рассказал один из авторов работы, доктор химических наук Альберт Лебедев.

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Основным методом исследования была хромато-масс-спектрометрия. Этот метод позволяет надежно и эффективно проводить качественный и количественный анализ сложнейших смесей химических соединений.

«Изучение продуктов трансформации любого популярного косметического препарата очень актуально, поскольку зачастую они оказываются значительно токсичнее и опаснее своих предшественников. В принципе, на основании подобных исследований можно получить результаты, которые ограничат или даже поставят под запрет применение того или иного продукта, сохранив здоровье миллионам людей», — сказал Альберт Лебедев.

Сейчас ученые исследуют трансформацию авобензона в условиях хлорирования и бромирования пресной и морской воды. При хлорировании или бромировании морской воды ассортимент продуктов распада авобензона будет еще шире, а если в воде есть соли меди (во многих бассейнах их добавляют для красивого голубого цвета), то в больших количествах образуется бромоформ, который может вызвать расстройства печени и почек, а также нарушение работы нервной системы.

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