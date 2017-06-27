Доронгов назначен начальником ГУ по работе со СМИ в обладминистрации
До этого он исполнял обязанности начальника с декабря 2016 года.
До этого он исполнял обязанности начальника с декабря 2016 года.
Алексея Доронгова назначили начальником главного управления по работе со СМИ в областной администрации.
По информации
Карьера в администрации началась с 2011 года, где Доронгов успел поработать специалистом группы по реализации проектов в сети интернет, начальником отдела информационных проектов. С 2016 года Алексей Доронгов являлся исполняющим обязанности начальника главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области.