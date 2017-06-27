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13:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Доронгов назначен начальником ГУ по работе со СМИ в обладминистрации

До этого он исполнял обязанности начальника с декабря 2016 года.

Алексея Доронгова назначили начальником главного управления по работе со СМИ в областной администрации.

По информации пресс-службы областной администрации, Доронгов является выпускником факультета филологии и журналистики КемГУ по специальности «Журналистика». С 2003 по 2011 годы Алексей Доронгов работал ведущим теле- и радиопрограмм в ФГУП «Кемеровская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кузбасс» и ТО «Кузбасс-FM» ГП КО «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс».

Карьера в администрации началась с 2011 года, где Доронгов успел поработать специалистом группы по реализации проектов в сети интернет, начальником отдела информационных проектов. С 2016 года Алексей Доронгов являлся исполняющим обязанности начальника главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области.

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