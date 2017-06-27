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14:38 (мск), источник: ТАСС

Глава Центра имени Хруничева покинул свой пост

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава Центра имени Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в Роскосмос.

Источник: ТАСС

Об этом во вторник сообщили в госкорпорации.

«Андрей Калиновский, руководивший Центром Хруничева с августа 2014 года, переходит на работу в госкорпорацию “Роскосмос” на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности», — говорится в сообщении.

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В Роскосмосе также отметили, что задолженность Центра им. Хруничева в 2016 году снизилась на 6 млрд рублей. «В 2016 году задолженность Центра Хруничева и филиалов предприятия в соответствии с программой финансового оздоровления благодаря усилиям менеджмента была снижена с 15,1 млрд рублей (2014 год) до 9,2 млрд рублей — на 23%», — говорится в сообщении.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров назначил исполняющим обязанности гендиректора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, директора и главного конструктора КБ «Мотор» .

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Глава Центра имени Хруничева покинул свой пост
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