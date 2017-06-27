Уфимец нашел в торте живого червяка
Злополучную сладость он купил в крупном супермаркете.
Злополучную сладость он купил в крупном супермаркете.
26 июня рядовая покупка тортика обернулась для уфимца настоящим кошмаром. В сладком продукте он обнаружил живого червяка.
— Все было как обычно. Зашли в супермаркет возле дома. Накупили целую тележку продуктов. И любимый тортик взяли, — начинает Никита Н.
«Веселую» находку парень обнаружил только дома.
— Сели чай пить с тортом. Уже успели половину съесть. Тут смотрю, а там
По словам Никиты, они уже обратились с жалобой с Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии и администрацию злосчастного магазина.