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15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец нашел в торте живого червяка

Злополучную сладость он купил в крупном супермаркете.

26 июня рядовая покупка тортика обернулась для уфимца настоящим кошмаром. В сладком продукте он обнаружил живого червяка.

— Все было как обычно. Зашли в супермаркет возле дома. Накупили целую тележку продуктов. И любимый тортик взяли, — начинает Никита Н.

«Веселую» находку парень обнаружил только дома.

— Сели чай пить с тортом. Уже успели половину съесть. Тут смотрю, а там что-то шевелится. Приглядываюсь, а там червяк! Крутится весело, видно здоровается с нами, — гневно рассказывает Никита. — Ладно еще никому из детей не дали попробовать. Но вроде никто не заболел. Видно здоровый попался червяк, — подытожил парень.

По словам Никиты, они уже обратились с жалобой с Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии и администрацию злосчастного магазина.

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