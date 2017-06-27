Геологи нашли следы ледникового «великого потопа» в Европе

«Наши модели показывают, что примерно 15−13 тысяч лет назад, Евразийский ледовый щит терял каждый год примерно 750 кубических километров льда. В некоторые периоды времени скорость потерь возрастала до трех тысяч кубокилометров льда. В это время, так называемую эпоху “катастрофического роста № 1”, таяние ледников Евразии почти мгновенно повысило уровень моря на 2,5 метра», — рассказывает Генри Паттон (Henry Patton) из Арктического университета Норвегии в Тромсё.
Примерно три миллиона лет назад Земля вступила в эру так называемого плиоцен-четвертичного оледенения, в ходе которого ледники на северных и южных полюсах периодически наступали и отступали на умеренные широты. Эпизоды их наступления принято называть «ледниковыми периодами», а отступления — межледниковьями.
Последнее такое потепление началось, как сегодня считают ученые, примерно 15−12 тысяч лет назад, и продолжается по сей день.
До начала этого периода потепления Земля выглядела совсем не так, как сегодня — уровень моря был ниже нынешнего на несколько десятков метров, а большая часть Европы и север Азии были покрыты ледниками. Британия в то время представляла собой не остров, а полуостров, наполовину покрытый полярной ледовой шапкой.
Как рассказывает Паттон, геологов достаточно давно интересует, как быстро отступали ледники и, к каким последствиям приводило это отступление. К примеру, недавно британские ученые обнаружили, что быстрое таяние льдов и связанные с ними потоки воды вызвали первый, на этот раз геологический «Брекзит», сформировав Ла-Манш и заставив будущий Альбион отделиться от континентальной Европы примерно 10 тысяч лет назад.
Паттон и его коллеги проанализировали все имеющиеся сведения о том, как происходило таяние льдов Евразии в то время в разных ее уголках, начиная с Британии и заканчивая Чукоткой, и попытались составить целостную картину этого процесса.
Как показали их расчеты, льды северного континента таяли в то время с рекордно высокой скоростью, теряя каждые сто лет примерно столько же воды, сколько содержится в пяти Байкалах, «худея» на 750 миллиардов тонн каждый год.
Этого количества воды, по словам ученых, должно было хватить для того, чтобы полностью затопить Центральную и Северную Европу и сформировать гигантские озера и пресноводные «моря», на месте которых в будущем возникнет Северное, Балтийское и Белое море.
Кроме того, во Франции тогда возникли десятки так называемых «мегарек» — гигантских водных артерий, транспортировавших воду из затопленной Центральной Европы в сторону Атлантики. По словам ученых, эти реки транспортировали примерно в два раза больше воды, чем современная Амазонка, и при этом их бассейн занимал гораздо меньше площади.
Эти реки, как отмечают геологи, выбрасывали достаточно много холодной талой воды для того, чтобы нарушить работу Гольфстрима и других атлантических течений, что могло вызвать периоды резких похолоданий и временных наступлений ледников в Скандинавии, на Шпицбергене, земле Франца Иосифа и на Новой Земле, которые ученые сегодня называют «поздним Дриасом».
Через несколько тысяч лет, когда мегареки несколько замедлили свой бег, потепление продолжилось, и, по словам Паттона, сокращение полярной шапки, начавшееся 15 тысяч лет назад, продолжается и по сей день. Описание этого процесса и связанные с ним компьютерные модели, как надеются ученые, поможет ученым понять, насколько стабильным является дно Северного ледовитого океана и залежи метана в замороженной почве, чье высвобождение резко усилит глобальное потепление.