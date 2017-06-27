Геологи нашли следы ледникового «великого потопа» в Европе

«Наши модели показывают, что примерно 15−13 тысяч лет назад, Евразийский ледовый щит терял каждый год примерно 750 кубических километров льда. В некоторые периоды времени скорость потерь возрастала до трех тысяч кубокилометров льда. В это время, так называемую эпоху “катастрофического роста № 1”, таяние ледников Евразии почти мгновенно повысило уровень моря на 2,5 метра», — рассказывает Генри Паттон (Henry Patton) из Арктического университета Норвегии в Тромсё.

Примерно три миллиона лет назад Земля вступила в эру так называемого плиоцен-четвертичного оледенения, в ходе которого ледники на северных и южных полюсах периодически наступали и отступали на умеренные широты. Эпизоды их наступления принято называть «ледниковыми периодами», а отступления — межледниковьями.

Последнее такое потепление началось, как сегодня считают ученые, примерно 15−12 тысяч лет назад, и продолжается по сей день.

До начала этого периода потепления Земля выглядела совсем не так, как сегодня — уровень моря был ниже нынешнего на несколько десятков метров, а большая часть Европы и север Азии были покрыты ледниками. Британия в то время представляла собой не остров, а полуостров, наполовину покрытый полярной ледовой шапкой. Как рассказывает Паттон, геологов достаточно давно интересует, как быстро отступали ледники и, к каким последствиям приводило это отступление. К примеру, недавно британские ученые обнаружили, что быстрое таяние льдов и связанные с ними потоки воды вызвали первый, на этот раз геологический «Брекзит», сформировав Ла-Манш и заставив будущий Альбион отделиться от континентальной Европы примерно 10 тысяч лет назад.

Паттон и его коллеги проанализировали все имеющиеся сведения о том, как происходило таяние льдов Евразии в то время в разных ее уголках, начиная с Британии и заканчивая Чукоткой, и попытались составить целостную картину этого процесса. Как показали их расчеты, льды северного континента таяли в то время с рекордно высокой скоростью, теряя каждые сто лет примерно столько же воды, сколько содержится в пяти Байкалах, «худея» на 750 миллиардов тонн каждый год. Этого количества воды, по словам ученых, должно было хватить для того, чтобы полностью затопить Центральную и Северную Европу и сформировать гигантские озера и пресноводные «моря», на месте которых в будущем возникнет Северное, Балтийское и Белое море. Кроме того, во Франции тогда возникли десятки так называемых «мегарек» — гигантских водных артерий, транспортировавших воду из затопленной Центральной Европы в сторону Атлантики. По словам ученых, эти реки транспортировали примерно в два раза больше воды, чем современная Амазонка, и при этом их бассейн занимал гораздо меньше площади.