Нейросеть научилась писать песни в стиле Nirvana
Программисты Иван Ямщиков и Алексей Тихонов записали при помощи нейросети
Программисты Иван Ямщиков и Алексей Тихонов записали при помощи нейросети
Российские программисты Иван Ямщиков и Алексей Тихонов научили нейросеть писать стихи в стиле лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Музыкальный клип для одной из песен, In the back of your glass, был опубликован на
Ямщиков и Тихонов запрограммировали нейросеть, после чего нарезали из созданного ей текста четыре песни и написали к ним музыку. Программисты отобрали в интернете около 200 Мб текстов классической и современной англоязычной и попытались использовать эти данные для обучения.
«Качество отобранных данных имеет огромное значение», — отмечается на сайте проекта. — «Оказалось, что невозможно научить нейросеть создавать
Вокал для всех четырех песен записал музыкант из
Ранее Ямщиков и Тихонов научили нейросеть писать тексты песен в стиле Егора Летова и записали альбом «Нейронная оборона».