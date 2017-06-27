Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Тысячи жителей Львова вышли на массовую акцию
В соцсетях нашли новую угрозу для детей и подростков
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
16:31 (мск), источник: ТАСС

Нейросеть научилась писать песни в стиле Nirvana

Программисты Иван Ямщиков и Алексей Тихонов записали при помощи нейросети мини-альбом и сняли клип на одну из песен.

Российские программисты Иван Ямщиков и Алексей Тихонов научили нейросеть писать стихи в стиле лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Музыкальный клип для одной из песен, In the back of your glass, был опубликован на YouTube-канале Creaited Labs.

Ямщиков и Тихонов запрограммировали нейросеть, после чего нарезали из созданного ей текста четыре песни и написали к ним музыку. Программисты отобрали в интернете около 200 Мб текстов классической и современной англоязычной и попытались использовать эти данные для обучения.

«Качество отобранных данных имеет огромное значение», — отмечается на сайте проекта. —  «Оказалось, что невозможно научить нейросеть создавать что-то хотя бы отдаленно напоминающее английскую поэзию, если использовать сырую подборку из интернета». В результате программисты использовали для обучения нейросети только 100 Мб данных из отобранных в начале.

Вокал для всех четырех песен записал музыкант из Нью-Йорка Роб Кэррол.

Мини-альбом проекта Neurona доступен для прослушивания.

Ранее Ямщиков и Тихонов научили нейросеть писать тексты песен в стиле Егора Летова и записали альбом «Нейронная оборона».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
Клон вируса WannaCry2 парализовал компьютеры «Башнефти»
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Внедорожная «Веста»: официальные фотографии Lada официально представила первые фотографии двух новых моделей, которые могут стать хитами рынка
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь