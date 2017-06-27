6 самых опасных туристических мест

Для многих путешественников главным критерием удачного отдыха становится наличие приключений.

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Кому-то для того, чтобы получить острые ощущения, хватает переночевать в доме местного жителя, преодолеть расстояние между городами автостопом, съесть на ужин зверя, которого удалось убить на охоте самостоятельно, или выжить на $100 в течение недели. Но есть и те, для кого фраза «путешествие удалось» звучит так же, как и «остался в живых». Путешествия в горячие точки оставим самым отчаянным. Но адреналиновые наркоманы готовы пойти на все, лишь бы испытать новые ощущения даже там, где не стреляют. Прыгать с парашютом, заниматься альпинизмом, бродить по джунглям, да даже отправиться в кругосветку в одиночестве хоть и не очень безопасно, но действительно захватывающе. Однако испытывать судьбу в местах с рекордным числом смертельных случаев явно не стоит. Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, США

Источник: Reuters

Нью-Смирна-Бич уже давно превратился в мировую столицу акул. К таким выводам пришла Международная организация ISAF (The International Shark Attack Files), которая на протяжении нескольких десятилетий ведет статистику их нападений на людей.

За время существования пляжа здесь было зафиксировано более 250 нападений хищников на отдыхающих.

Пляж стал самым большим в мире по количеству атак на квадратный километр. Дело в том, что воды Атлантического океана в этом месте изобилуют молодыми бычьими акулами, которые путают людей с водными обитателями. Тем не менее туристы все равно приезжают отдохнуть в этот район Флориды, утешаясь тем, что большинство атак не привело к летальному исходу. Хаф-Доум, Йосемитский национальный парк

Источник: Reuters

Гранитная скала Хаф-Доум — один из символов национального парка Йосемити. Достопримечательность, пользующаяся большим спросом у туристов, расположена в центральной части хребта Сьерра-Невада. Гранитный купол скалы возвышается на высоте 1450 м над долиной Йосемити, а путь к верхней точке купола начинается с 13,7 км, которые надо преодолеть пешком. Затем путешественников ждет поход по длинной канатной трассе (3,2 км), проложенной непосредственно на гранитной скале. Чтобы достичь вершины, альпинисты должны полагаться на металлические кабели. И здесь начинается самое опасное. Зачастую экстремалы соскальзывают с кабелей и летят вниз по массивным скользким скалам.

Во время восхождения на Хаф-Доум, а также при подходе к ней, погибло более 60 человек.

Известны случае летального исхода в этом месте из-за удара молний, сердечных приступов и неудачных прыжков с обрыва. Утесы Мохер, графство Клэр, Ирландия

Источник: AP 2017

На берегу Атлантического океана, в графстве Клэр, расположены утесы высотой 120 м. Это настолько красивое место, что ежегодно сюда приезжают около миллиона туристов. Предупреждаем заранее, прежде чем отправиться изучать природу Ирландии, подумайте несколько раз, это может закончиться смертельным исходом. Из-за крутого, неровного грунта, отсутствия защитных рельсов, сильно ветра и проливных дождей, вызывающих туманность, на утесах Мохер было зафиксировано несколько смертей. Стоит избегать этого места и людям с неустойчивой психикой или находящимся в депрессивном состоянии, случаи самоубийства здесь происходят слишком часто. Вулкан Килауэа и другие активные вулканы, Гавайи

Источник: Reuters

Гавайи — одно из любимых мест путешественников. Сюда можно возвращаться каждый год и вновь открывать для себя пляжи, серфинг, вечеринки и, конечно же, вулканы. Остров известен тремя действующими вулканами. Однако ужин у подножия вулкана может плохо закончиться.

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Самым красивым и одновременно самым опасным считается вулкан Килауэа на Большом острове. Его последнее крупное извержение было еще в 1983 году, однако не так давно, в 2014 году, лавовый поток подступил вплотную к городу Пахоа. Тогда под угрозой оказалась жизнь почти тысячи человек. Раскаленный поток поглотил дороги, ведущие в поселение, и сжег опоры линий электропередачи. Извержение длилось неделю. За это время было уничтожено 50 жилых домов, а ландшафт курортного района изменился до неузнаваемости. Река Колорадо, Северная Америка

Источник: Reuters

Река Колорадо протяженностью 2334 км проходит через Колорадо, Калифорнию, Юту, Неваду, Аризону и пробирается через Гранд-Каньон. Неудивительно, что местные жители и отдыхающие зачастую выбирают Колорадо как место для плавания, снорклинга или рафтинга. Однако насколько трагично может закончиться купание, многие даже не подозревают. Из-за сильных дождей и талого снега Колорадо становится смертельно опасным местом. В течение первых семи месяцев 2014 года из-за природных условий здесь было зафиксировано рекордное количество смертей — 15. В прошлом году утонуло еще 4 человека. Монблан, Шамони

Источник: Reuters