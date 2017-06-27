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15:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новые блюда дополнят меню для школьников Иркутска

Меню для школьников Иркутска будет дополнено новыми блюдами. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор МУП «Комбинат питания города Иркутска» Виктор Беляев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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8
фотографий
8
фотографий

«Мы постоянно проводим опросы школьников и родителей о том, что они хотели бы изменить или добавить в школьное питание, и стараемся по мере возможностей выполнять эти пожелания, если они не противоречат установленным требованиям», — подчеркнул руководитель предприятия.

По словам Виктора Беляева, сейчас комбинат готовится к новому учебному году. Приобретено новое оборудование, которое будет установлено после проведения ремонта в цехах. Особое внимание уделяется качеству производимой продукции. На предприятии установлено несколько этапов контроля: контроль поступившего сырья специальной комиссией, контроль за соблюдением технологических карт, рецептур, контроль готовых блюд, в том числе обязательный отбор суточных проб. В приемке продукции животного происхождения (мяса, птицы, молочной продукции) участвует ветеринарный врач.

«Были факты, когда поступала некачественная продукция, — отметил Виктор Беляев. — В таких случаях составляется акт, поставщику направляется требование о замене. Также применяются штрафные санкции, предусмотренные контрактом, а товар возвращается обратно».

Кроме того, Виктор Беляев сообщил, что предприятие намерено развивать розничную продажу полуфабрикатов. Сейчас идут переговоры с представителями крупного регионального сельхозпроизводителя по реализации полуфабрикатов комбината питания в торговых точках этой сети. Если такая договоренность будет достигнута, продукция будет реализовываться более чем в 300 точках на всей территории города.

Отметим, что заветренную свинину и загрязненную жилованную говядину поставляли в МУП «Комбинат питания Иркутска», который в настоящий момент осуществляет организацию питания в 69-ти общеобразовательных и 110-ти дошкольных учреждениях. Несмотря на наличие претензий, муниципальное унитарное предприятие продолжает работать с поставщиками.

Напомним, как заявлял в прошлом году мэр Иркутска Дмитрий Бердников, проверка качества питания детей в школах города будет вестись постоянно. Градоначальником также было поручено пересмотреть меню в образовательных учреждениях после поездки в школу № 22, где было проверено качество питания учеников. Глава города отметил, что почти во всех школах, которые он посещал, многие дети не едят кашу.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что в ноябре 2016 года была приостановлена деятельность детского сада № 95 в связи с закрытием пищеблока, у работников которого был обнаружен норовирус. Повара были отстранены от работы и находились на лечении. Решением руководства МУП «Комбинат питания Иркутска» этим сотрудникам был объявлен выговор.

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