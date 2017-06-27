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15:03 (мск), источник: 365info.kz

Нашествие каракуртов наблюдается в ЮКО

Врачи бьют тревогу — количество укусов в 2017 году значительно возросло.

Источник: 365info.kz

Как минимум 33 человека в ЮКО пострадали от укусов каракуртов, передаёт TVK. Из них 3 женщины, 3 ребенка, остальные — мужчины. По словам врачей, число жертв от укусов этих пауков стало больше, чем в предыдущие годы. А учитывая, что сейчас только начало лета, врачи прогнозируют усугубление ситуации, ведь с наступлением жаркого сезона пауки станут еще опаснее. В течение нескольких дней за медицинской помощью после укусов каракуртов обратились десятки шымкентцев.

Врачи утверждают, что жизнь некоторых пациентов буквально висела на волоске. Черный паучок с красными пятнами на спине хоть и имеет небольшой размер, но является весьма опасным. Особо ядовитыми являются самки. При получении укуса нужно экстренно обратиться в больницу, иначе наступит смерть.

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Покусанному Нурмахамбету Аширбаеву пришлось испытать немало страданий, но ему повезло: рядом находились люди, которые и вызвали скорую помощь. «Я находился в новостройке, не было воды и я спустился в колодец. Всё произошло мгновенно. Я почувствовал боль на шее сзади, когда дотронулся — упал паук. Я его раздавил ногой и увидел, что это был каракурт Через 15 минут я не чувствовал ног, а спустя еще 30 минут стало сдавливать всё тело», — вспоминает Аширбаев. В настоящий момент в реанимации от укуса ядовитого паука находится 6-летний мальчик, остальные 9 человек лежат в отделении токсикологии.

Как правило, после укуса человек испытывает болевой синдром, происходит явление паралича конечностей временного характера, в редких случаях судороги, в тяжелой интоксикации человек не может самостоятельно передвигаться. Однако пока сильных осложнений и летального исхода до сегодняшнего дня не зарегистрировано. «Сывороткой мы сейчас не пользуемся. Дело в том, что она очень дорогая — более 70 тысяч тенге, не зарегистрирована в Казахстане. Всего за каждый случай с укусом каракурта оплачивается примерно 36 тыс. тенге.

По этому поводу мы сейчас готовим письменное сообщение в министерство для того, чтобы ввели коррекцию в отношении лечения этих больных», — поделился заместитель главного врача областного центра гипербарической оксигенации Икрам Толеев. Чтобы обезопасить себя от смертельного укуса, специалисты советуют не носить открытую обувь и одежду во время работы на полях и огородах.

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