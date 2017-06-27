Два торговых центра Волгограда вошли в сотню лучших в России.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей проекта «100 лучших офисных и торговых центров России». Как сообщает ВДТВ, среди отмеченных в этом году оказались два офисных и два торговых центра Волгограда.

Так, в сотню лучших офисных центров России вошли «Волгоград-сити» и «Меркурий». В числе лучших торговых центров отметились «Акварель» и «Комсомолл».

Всего, отметим, в проекте приняли участие 70 российских регионов в 7 федеральных округах.

Лауреатами проекта стали 100 бизнес-центров и 100 торговых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде, Орле, Ростове-на-Дону, Казани, Мурманске, Белгороде, Ярославле и многих других городах России.

Ежегодно в рамках независимого проекта определяются самые качественные объекты в двух сегментах коммерческой недвижимости. Главной целью проекта является оценка достижений и профессионализм девелоперов, локация и доступность, архитектура и дизайн, концепция и логистика, инжиниринговые и управленческие идеи в работе офисных и торговых центров.