Два торговых центра Волгограда вошли в сотню лучших в России
Два торговых центра Волгограда вошли в сотню лучших в России.
Два торговых центра Волгограда вошли в сотню лучших в России.
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Так, в сотню лучших офисных центров России вошли «Волгоград-сити» и «Меркурий». В числе лучших торговых центров отметились «Акварель» и «Комсомолл».
Всего, отметим, в проекте приняли участие 70 российских регионов в 7 федеральных округах.
Лауреатами проекта стали 100
Ежегодно в рамках независимого проекта определяются самые качественные объекты в двух сегментах коммерческой недвижимости. Главной целью проекта является оценка достижений и профессионализм девелоперов, локация и доступность, архитектура и дизайн, концепция и логистика, инжиниринговые и управленческие идеи в работе офисных и торговых центров.