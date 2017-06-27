В Самаре выбрасывают миллионы рублей
Корреспондент Волга Ньюс побывал в месте, где уничтожают ветхие деньги. Ранее сюда еще никого из посторонних не пускали. Для того чтобы попасть в это помещение отделения по Самарской области
Корреспондент Волга Ньюс побывал в месте, где уничтожают ветхие деньги. Ранее сюда еще никого из посторонних не пускали. Для того чтобы попасть в это помещение отделения по Самарской области
Здесь свою счастливую богатую жизнь в прошлом году закончили 220 миллионов купюр различного номинала. Контейнеров, которые наполнены миллионами до краев, — пять. Процесс утилизации проходит в три этапа.
Специальные
Деньги, которые вызывают сомнение, попадают в карман возврата для ручной доработки. После этого они погашаются на прессе. Их уничтожат, но после разрешения от Банка России. Годные купюры возвращаются в оборот. Ветхие банкноты идут на уничтожение.
Измельченные купюры отправляются на полигон твердых бытовых отходов.