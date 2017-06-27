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16:20 (мск), источник: Volga News

В Самаре выбрасывают миллионы рублей

Корреспондент Волга Ньюс побывал в месте, где уничтожают ветхие деньги. Ранее сюда еще никого из посторонних не пускали. Для того чтобы попасть в это помещение отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управление Центрального банка РФ, надо пройти огромное количество согласований.

Здесь свою счастливую богатую жизнь в прошлом году закончили 220 миллионов купюр различного номинала. Контейнеров, которые наполнены миллионами до краев, — пять. Процесс утилизации проходит в три этапа.

Специальные счетно-сортировальные машины помогают разбирать купюры по номиналу и определять фальшивки. Скорость работы — 35 тысяч банкнот в час.

Деньги, которые вызывают сомнение, попадают в карман возврата для ручной доработки. После этого они погашаются на прессе. Их уничтожат, но после разрешения от Банка России. Годные купюры возвращаются в оборот. Ветхие банкноты идут на уничтожение.

Измельченные купюры отправляются на полигон твердых бытовых отходов.

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