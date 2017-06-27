В Самаре выбрасывают миллионы рублей

Здесь свою счастливую богатую жизнь в прошлом году закончили 220 миллионов купюр различного номинала. Контейнеров, которые наполнены миллионами до краев, — пять. Процесс утилизации проходит в три этапа.

Специальные счетно-сортировальные машины помогают разбирать купюры по номиналу и определять фальшивки. Скорость работы — 35 тысяч банкнот в час.

Деньги, которые вызывают сомнение, попадают в карман возврата для ручной доработки. После этого они погашаются на прессе. Их уничтожат, но после разрешения от Банка России. Годные купюры возвращаются в оборот. Ветхие банкноты идут на уничтожение.

Измельченные купюры отправляются на полигон твердых бытовых отходов.