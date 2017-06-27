В самарском парке Гагарина состоится областной татарский праздник «Сабантуй»

Сабантуй (от татарского «сабан» — плуг, «туй» — праздник") — древний земледельческий праздник, знаменующий окончание полевых работ и надежды хлеборобов на добрый урожай. С 2003 года Сабантуй включён в список шедевров

устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В последние десятилетия его празднование стало значительным событием культурной и общественной жизни, объединяющим жителей области независимо от их национальной принадлежности.

Цель праздника — способствовать укреплению единства, дружбы и взаимоуважения народов, живущих в Самарской области, знанию традиций, фольклора татарского народа, богатства и красоты татарского языка и культуры.

Концертные и игровые площадки Сабантуя-2017 начнут работать с 10:00. С концертной программой выступит вокальный ансамбль школы «Яктылык» г. о. Самара. В 10:30 начнутся состязания по татарской национальной борьбе «керэш».

На 11:00 намечено официальное открытие праздника на главной сцене, где будет поднят флаг Сабантуя.

Среди приглашенных — представители органов исполнительной и законодательной власти Самарской области и г.о. Самара, гости из Республики Татарстан.

Концертная программа, которая продолжит праздник, включает в себя выступление творческих коллективов школы «Яктылык», самарского народного татарского ансамбля пляски и поэзии «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»), Мидхата Аминова и вокального ансамбля «Идель», самодеятельных артистов из г. Заинск (Татарстан), а также приглашенного гостя Расима Низамова — заслуженного артиста Республики Татарстан, который неоднократно становился обладателем «Золотого Барса».

В парке им. Ю. А. Гагарина будут развернуты три концертные площадки, а также спортивные, игровые, танцевальные «пятачки» для детей и взрослых.

Кроме того, спортсменов ждут соревнования по поднятию гири, армреслингу, бой на бревне с мешками, перетягивание каната и национальные забавы: лазание на столб, бег с ведрами на коромыслах, бег с яйцом в ложке, ходьба по наклонному столбу и разбивание горшка.

В торговых рядах участники и гости Сабантуя смогут приобрести предметы татарской национальной атрибутики, изделия народных промыслов, отведать блюда национальной кухни, сообщает информационный портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ — РОССИЯ!».