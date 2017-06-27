Обнаружена бактерия, уничтожившая последствия крупнейшего разлива нефти

Ученые использовали образцы морской воды с места катастрофы, случившейся в 2010 году. При обследовании образцов и имитации условий разлива нефти специалисты обнаружили доминирующую бактерию, предварительно названную Bermanella macondoprimitus, которую предыдущие исследовательские группы не замечали. Ученые секвенировали геном бактерии и смогли идентифицировать гены, ответственные за разложение различных компонентов нефти.

Кроме того, B.macondoprimitus очень быстро размножается. Другие виды бактерий разлагали лишь отдельные компоненты нефти.

Ученые отметили, что бактерию практически невозможно перенести из ее природной экосистемы, например, в другую часть океана или же культивировать в лаборатории. Но специалисты могут ездить к нефтедобывающим платформам, чтобы брать на пробы воду и бактерии, секвенировать их геномы, и таким образом искать бактерии, которые смогут переработать нефть, если в этом регионе случится разлив.