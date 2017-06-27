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17:23 (мск), источник: Индикатор

Обнаружена бактерия, уничтожившая последствия крупнейшего разлива нефти

Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли определили все основные нефтеразлагающие бактерии, а также механизмы, помогавшие им «съедать» различные компоненты сырой нефти после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon. Исследователям удалось обнаружить главного участника нефтеразлагающего процесса — бактерию Bermanella macondoprimitus. С подробностями можно ознакомиться в PNAS.

Источник: Reuters

«В лаборатории мы смоделировали условия разлива нефти в Мексиканском заливе и смогли понять механизмы, помогающие бактериям разлагать нефть», — сообщил автор исследования Гарри Андерсен.

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Ученые использовали образцы морской воды с места катастрофы, случившейся в 2010 году. При обследовании образцов и имитации условий разлива нефти специалисты обнаружили доминирующую бактерию, предварительно названную Bermanella macondoprimitus, которую предыдущие исследовательские группы не замечали. Ученые секвенировали геном бактерии и смогли идентифицировать гены, ответственные за разложение различных компонентов нефти.

По словам исследователей, обнаруженная бактерия самая первая начала перерабатывать многие компоненты нефти. 

Кроме того, B.macondoprimitus очень быстро размножается. Другие виды бактерий разлагали лишь отдельные компоненты нефти.

Ученые отметили, что бактерию практически невозможно перенести из ее природной экосистемы, например, в другую часть океана или же культивировать в лаборатории. Но специалисты могут ездить к нефтедобывающим платформам, чтобы брать на пробы воду и бактерии, секвенировать их геномы, и таким образом искать бактерии, которые смогут переработать нефть, если в этом регионе случится разлив.

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