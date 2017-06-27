Какой будет погода в июле в Волгоградской области?

В июле жителей Волгоградской области, вероятнее всего, ждет привычная летняя жара.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Волгоградском Гидрометцентре, уже составлен ориентировочный прогноз на ближайший месяц. По данным синоптиков, среднесуточная температура будет на уровне нормы — 22,5 °C, или чуть выше нее. Дневные температуры по области составят от +27 до +32 °C, местами до 36 °C и будут варьироваться в зависимости от географического положения конкретного района. При этом осадки также ожидаются в пределах нормы, которая составляет 45 мм, или выше нее — в отдельные дни ожидаются дожди и грозы.

Отметим, что прогноз на столь отдаленный период всегда ориентировочный. Сотрудники Гидрометцентра ведут постоянные наблюдения и в зависимости от их результатов могут скорректировать или уточнить данные о погоде на ближайший месяц.