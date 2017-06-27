Волгоградцы одобрили проект реконструкции Центрального парка культуры и отдыха

— Эта зона исторически сложена: она была парковой. Несмотря на желание в прошлые годы здесь все застроить жилыми домами, парк сохранился. Территория большая, примыкает к Набережной. В следующем году у нас в планах организовать здесь хорошее место с пляжной зоной, то есть максимально использоваться для массового отдыха. И, прежде чем отдать ее концессионеру, мы выдвинули требования, чтобы территорию в 21 гектар распланировали на принципиальные зоны: детскую, историческую и зону сохранения культурного наследия города Волгограда. Победитель конкурса учел все требования технического задания, — рассказал глава Центрального района Владимир Матасов.

Участники обсуждения встретились на территории, благоустроенной силами азербайджанской стороны и называемой «Парк Баку», затем направились туда, где в настоящее время ведется санитарная расчистка от больных и возрастных деревьев и кустарников. После концессионеру предстоит благоустроить и озеленить 21 гектар. Реализацию всего конкурсного проекта, получившего ранее одобрение депутатов, представителей общественных организаций, волгоградцы увидят через три года.

Мы выиграли конкурс и получили право на обустройство и организацию по сути нового центрального парка города Волгограда. Сегодня мы можем обсудить с теми, кто проживает рядом, а значит, крайне заинтересован в судьбе ЦПКиО. В нашем диалоге, — объяснил цели состоявшегося диалога Петр Пигалев.

— В соответствии с 115-м Федеральным Законом о концессии, муниципалитет на этапе создания тех или иных объектов не вкладывает ни рубля, но по истечении определенного периода эта благоустроенная зона будет муниципальной собственностью, то есть останется городу Волгограду. Территория должна быть доступной для всех без каких-либо ограничений, то есть частник не закроет и не сделает вход в парк платным, — подчеркнул Владимир Матасов.

Первые работы уже стартовали: парк очищают от больных вязов. Их заменят дорогостоящие виды растений, адаптированные к местным климатическим условиям. Жители Центрального района внесли свои предложения в перечень деревьев, которые планирует высадить концессионер.

— Действительно, с вязами придется расставаться. Но речь идет об одной породе этих деревьев, потому что вяз гладкий и вяз шероховатый очень хорошо у нас живет и не болеет, а значит можно вяз приземистый заменить на другие виды. К сожалению, из ассортимента, который я вижу в проектном плане, поддержать стоит четыре-пять пород. Остальные, например, березы, рябины, липы, можно посадить, но уже через три года мы будем задаваться вопросами, почему деревья опять у нас болеют и в конце концов погибают, — прокомментировала список зеленых насаждений, которые могут появиться в реконструированном парке, заместитель заведующего кафедрой «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» Волгоградского государственного технического университета доктор биологических наук, профессор Елена Нефедьева.

Эксперт, принимавший участие в обсуждении проекта, также отметила, что без должного ухода даже самое неприхотливое растение может не выжить.

Петр Пигалев заверил, что сохранить обновленные зеленый фонд поможет в первую очередь система автоматического полива.

— Вы правы, что без полива любые деревья погибнут. В техническом задании у нас стоит организация полномасштабной системы полива: будут использоваться несколько видов. И капельный, и спринклерный, и «водный туман» — все, которые необходимы для того, чтобы сохранить зеленые насаждения. Ведь наша задача — создать для жителей Волгограда и гостей парка комфортную среду, которую и сформируют жизнеспособные деревья, — отметил гендиректор ООО «Парк».

На встрече присутствовали молодые жители Волгограда, которых интересовала специализация будущих зон отдыха. По словам Петра Пигалева, в ландшафт парка впишутся детские и спортивные площадки, территории для активного и семейного времяпрепровождения, уютные уголки, которые понравятся представителям старшего поколения.

— Жизнь в парке должна быть разнообразной, интересной и доступной для всех. Поэтому здесь появится дополнительно министадион, площадка для воркаута, где будут размещены также и тренажеры для детей-инвалидов, — добавил концессионер.

Жители прилегающего микрорайона одобрили план реконструкции ЦПКиО и выразили готовность набраться терпения во время проведения самых «шумных» работ на этой территории.

— У меня положительные впечатления. Жителям города нужны места, где можно и отдохнуть, и заняться спортом, а парков очень мало в Волгограде. Здорово, что появится многофункциональная территория, на которой будут и спортивные площадки, и танцевальные, и игровые для детей, чтобы не только гулять, но и с пользой проводить время, — оценил проектные решения Илья Ярошко.

— Собственники жилья многвартирных домов к работам, которые здесь начнутся, хорошо относятся. Они часто ходят в парк с детьми, семьями гуляют и остаются довольными. А то, что еще планируется здесь, понравится. Ведь высадят деревья, кустарники — будет прекрасно. Скорее бы это воплотилось в жизнь: очень хочется увидеть улыбающиеся лица отдыхающих, — поделилась управляющая ТСЖ «На Глазкова» Центрального района Надежда Федотова.

Следующим этапом станет завоз плодородного грунта: необходимо улучшить состав истощенной почвы. Затем начнется формирование системы полива, а после — зонирование.

— Осенью вы уже увидите очертания первых зон отдыха, — пообещал Петр Пигалев.

При этом, как отметил генеральный директор компании-концессионера, работы не потребуют закрытия всего парка и не вызовут дискомфорта у посетителей той части, которая была ранее благоустроена, а в случае возникновения неудобств всегда смогут корректировать так, чтобы комфортно в первую очередь было собственникам квартир и отдыхающим. Для обратной связи застройщик планирует и дальше выстраивать диалог с волгоградцами.

Обновление ЦПКиО станет частью большой работы по благоустройству территории — одного из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в 2014 году. Задачи по реконструкции решаются в системе: второе рождение получают парки, скверы, площади городов и поселков. Так, в региональной столице восстановлен сквер Доблести и Славы и площадь у центра культуры «Авангард» в Кировском районе, сквер у Казанского собора в Ворошиловском районе, площадь Аттракционов в Тракторозаводском и другие. В муниципалитетах в прошлом году были освоены десятимиллионные гранты на благоустройство районных центров: в 2017 году начала работать программа обновления центральных усадеб сельских поселений. На эти цели из бюджета области 90 деревень и хуторов получили 270 миллионов рублей.