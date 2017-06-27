В Воронеже курсирующие до аэропорта автобусы большой вместимости заменят на «ПАЗы»

Пассажирское автотранспортное предприятие № 3 (ПАТП № 3) запланировало заменить все курсирующие на маршруте № 120 «ЛиАЗы» на «ПАЗ-3205», сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» сопредседатель общественной организации «Город и Транспорт» Юрий Новиков во вторник, 27 июня. А это значит, что от роддома № 4 до аэропорта перестанут ходить автобусы большой вместимости.

По словам Юрия Новикова, ПАТП-3 приобрело 12 автобусов «ПАЗ-3205», отличающихся наличием электронных маршрутоуказателей (ЭМУ) со всех сторон. Однако изменение автопарка вызывает неоднозначную реакцию.

— Очень противоречивые эмоции. С одной стороны, в аэропорт, который имеет статус международного, должен ходить нормальный транспорт — автобусы большой вместимости как минимум. Но десять новых «ПАЗов» — это предпочтительнее, чем три-четыре разваливающихся от старости ЛиАЗа, хотя всё равно — убого, — сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» Юрий Новиков.

Поскольку всего за маршрутом № 120 автобусов числится меньше, чем закупили, новые «ПАЗы» могут направить и на маршрут № 101 (Фридриха Энгельса — поворот на село Рыкань в Новоусманском районе).