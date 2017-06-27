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19:09 (мск), источник: Фонтанка

Следствие хочет лишить Бачевского статуса ректора

Сергей Бачевский, обвиняемый в превышении должностных полномочий, может лишиться статуса ректора университета им. Бонч-Бруевича по требованию следствия.

Как сообщает пресс-служба горсуда Петербурга, ходатайство об этом поступило в Невский районный суд 27 июня. Также следователи требуют продлить Бачевскому срок домашнего ареста.

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Ранее, 6 июня, горсуд рассмотрел жалобу Бачевского на домашний арест. Адвокаты настаивали на подписке о невыезде. Защитники говорили, что во время приемной кампании университету нужен именно он. В удовлетворении жалобы было отказано.

Следователи считают, что в период с 1 июня 2015 года по 1 ноября 2016 года Бачевский в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду трем коммерческим организациям, нарушив закон. Университету был причинен существенный вред — вуз недополучил 1,7 млн рублей. Изначально следователи ФСБ просили суд отправить ректора в СИЗО. Ходатайство было отклонено.

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