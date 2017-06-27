Воронежские энергетики отключили свет еще на четырех объектах ВГУ из-за задолженности

ПАО «ТНС энерго Воронеж» отключило электроэнергию еще в четырех принадлежащих Воронежскому госуниверситету объектах за долги в 11:00 вторника, 27 июня. Без света остались типография и вычислительный центр (улица Пушкинская, 3), спортзал корпуса № 6 (улица Хользунова, 40а), а также пристроенное к учебному корпусу № 5 здание (улица Хользунова, 40). Отключать электроэнергию в лабораторном корпусе на улице Грузинская не стали, поскольку это бы негативно отразилось на научной деятельности университета, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе компании.

Ранее в вузе заявили о погашении задолженности в 8 млн рублей за март, апрель и май в полном объеме. Но, как отметили представители «ТНС энерго», на расчетный счет ПАО от ВГУ пришло только 6 млн рублей. Также в компанию поступила информация, что университет направил заявку в казначейство на оплату оставшейся части долга. Энергетики добавили, что снимут режим ограничения электроэнергии с объектов ВГУ, когда вся сумма долга поступит на счет ПАО.

— «ТНС энерго Воронеж» в течение нескольких месяцев, по сути, кредитовало университет, ожидая оплаты задолженности, и вело переговоры с потребителем. Так, ранее от представителей университета руководителям ПАО «ТНС энерго Воронеж» поступали обещания об оплате задолженности к июню 2017 года, но договоренности выполнены не были. По факту закрытия полного объема задолженности ПАО снимет режим ограничения электроэнергии с объектов ВГУ. Если оплата не поступит, 30 июня 2017 года гарантирующий поставщик продолжит введение режима ограничения, — отметили в пресс-службе компании.