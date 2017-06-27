Около трети выпускников МГУ окончили вуз с отличием в 2017 году
Около трети выпускников Московского государственного университета им. М. Ломоносова в 2017 году окончили вуз с отличием.
Около трети выпускников Московского государственного университета им. М. Ломоносова в 2017 году окончили вуз с отличием.
Об этом в ходе совместного заседания совета Российского союза ректоров (РСР) и президиума Российской академии наук (РАН) сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
В этом году МГУ оканчивали 10 тыс. человек, причем 3 тыс. из них получили диплом с отличием.
«По традиции каждому отличнику вручает диплом ректор, но больше 1 тыс. за день я не осилил: это же надо не только вручить, но и в глаза посмотреть, сказать “спасибо”. Один день я выстоял, завтра — второй день, послезавтра — третий. Вот эти ребята — это будущее нашей науки», — сказал Садовничий.