Около трети выпускников МГУ окончили вуз с отличием в 2017 году

«По традиции каждому отличнику вручает диплом ректор, но больше 1 тыс. за день я не осилил: это же надо не только вручить, но и в глаза посмотреть, сказать “спасибо”. Один день я выстоял, завтра — второй день, послезавтра — третий. Вот эти ребята — это будущее нашей науки», — сказал Садовничий.