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17:55 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Около трети выпускников МГУ окончили вуз с отличием в 2017 году

Около трети выпускников Московского государственного университета им. М. Ломоносова в 2017 году окончили вуз с отличием.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе совместного заседания совета Российского союза ректоров (РСР) и президиума Российской академии наук (РАН) сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

В этом году МГУ оканчивали 10 тыс. человек, причем 3 тыс. из них получили диплом с отличием.
Виктор Садовничий
Ректор МГУ

«По традиции каждому отличнику вручает диплом ректор, но больше 1 тыс. за день я не осилил: это же надо не только вручить, но и в глаза посмотреть, сказать “спасибо”. Один день я выстоял, завтра — второй день, послезавтра — третий. Вот эти ребята — это будущее нашей науки», — сказал Садовничий.

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