Что такое вирус Petya? Программа-вымогатель заразила компьютеры компаний по всему миру

Вирус в различных модификациях известен еще с 2016 года. Распространяется он, как и многие другие вредоносные программы, через спам-письмо: например, первые версии Petya маскировались под резюме. Схема работы Petya уже была подробно описана специалистами по компьютерной безопасности.

Наиболее подробно механизм работы вирусов-вымогателей был описан еще в апреле 2016 года в блоге компании Malwarebytes Labs. Тогда вирус распространялся как письмо с резюме сотрудника: по клику на него открывалась Windows-программа, требовавшая прав администратора. Если невнимательный пользователь соглашался, то программа-установщик переписывала загрузочную область жесткого диска и показывала «синий экран смерти»: сообщение о сбое, предлагающее перезагрузить компьютер.

На этой стадии, как пишут исследователи, жесткий диск еще не зашифрован, и данные можно спасти — например, если выключить компьютер и подключить жесткий диск к другому, но не загружаться с него. В этой ситуации все данные можно будет скопировать.

После перезагрузки Petya запускает программу, маскирующуюся под утилиту CHKDSK. На самом деле она не проверяет жесткий диск на предмет ошибок, а шифрует его, причем, как установили исследователи из Malwarebytes Labs, не целиком, а лишь частично. В «Лаборатории Касперского» в конце марта 2016 года утверждали, что метод шифрования, применяемый в Petya, позволяет с помощью специалистов восстановить все данные.