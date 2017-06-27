Календарь опубликования результатов ЦТ-2017
Ожидание результатов централизованного тестирования (ЦТ) для многих абитуриентов более волнительно, чем само тестирование. В инфографике Sputnik — даты появления баллов по разным предметам.
Ожидание результатов централизованного тестирования (ЦТ) для многих абитуриентов более волнительно, чем само тестирование. В инфографике Sputnik — даты появления баллов по разным предметам.
Централизованное тестирование — необходимый этап поступления в высшие учебные заведения для большинства абитуриентов в Беларуси. От сдачи ЦТ освобождены только призеры олимпиад и некоторые другие категории граждан.
В университеты, институты и академии абитуриенты при поступлении подают набор документов, главными из которых являются сертификаты ЦТ с баллами за испытания по предметом.
Для многих абитуриентов ожидание результатов тестирования даже более волнительно, чем сам экзамен. Sputnik подготовил календарь появления результатов ЦТ-2017 по разным предметам. По мере поступления новой информации календарь будет обновляться.