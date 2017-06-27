РАН предложила изъять аспирантуру из системы высшего образования

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, коллеги, надо признать, что была некая поспешность сделана в модернизации, реформировании аспирантуры, и надо, мне кажется, вернуться к нашей обычной, привычной научной аспирантуре», — сказал и.о. президента РАН Валерий Козлов на совместном заседании Российского союза ректоров и РАН во вторник, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.

Аспирантура должна быть, конечно, прежде всего, научным понятием для молодежи. и.о. президента РАН Валерий Козлов

И.о. президента РАН в своем выступлении пояснил, что с включением аспирантуры в систему высшего образования — сейчас это третий уровень высшего образования наряду с бакалавриатом и магистратурой — у институтов РАН возникли проблемы.

Читайте также Васильева предлагает сократить число аспирантов на кафедре до трех

Аспирантура в академических институтах была всегда, сказал академик, однако по новым правилам институты вынуждены готовить новые документы: во-первых, получать лицензию как образовательные организации, а во-вторых, получать госаккредитацию образовательных программ для аспирантов. Если для вузов подготовка таких документов — рутинное занятие, то для институтов РАН это несвойственная функция. В результате, заявил Козлов, число аспирантов в институтах РАН падает, что ставит под удар подготовку ученых и выполнение положений Стратегии научно-технологического развития России до 2025 года, одобренной президентом РФ.

По словам Козлова, только в математическом институте им. Стеклова, где он работает, число аспирантов упало в четыре раза — с 20 до пяти человек.

Причина в том, что институт не смог аккредитовать образовательные программы.

Читайте также Аспирантуру выводят на кандидатский максимум