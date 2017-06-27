Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Майор МВД, арестованный и оштрафованный за вопрос Путину (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
19:35 (мск), источник: Интерфакс

РАН предложила изъять аспирантуру из системы высшего образования

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Российская академия наук (РАН) предложила Минобрнауки РФ «отыграть назад» реформу аспирантуры 2012 года, изъяв ее из системы высшего образования.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, коллеги, надо признать, что была некая поспешность сделана в модернизации, реформировании аспирантуры, и надо, мне кажется, вернуться к нашей обычной, привычной научной аспирантуре», — сказал и.о. президента РАН Валерий Козлов на совместном заседании Российского союза ректоров и РАН во вторник, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.

Аспирантура должна быть, конечно, прежде всего, научным понятием для молодежи.
и.о. президента РАН
Валерий Козлов

И.о. президента РАН в своем выступлении пояснил, что с включением аспирантуры в систему высшего образования — сейчас это третий уровень высшего образования наряду с бакалавриатом и магистратурой — у институтов РАН возникли проблемы.

Читайте также
Васильева предлагает сократить число аспирантов на кафедре до трех

Аспирантура в академических институтах была всегда, сказал академик, однако по новым правилам институты вынуждены готовить новые документы: во-первых, получать лицензию как образовательные организации, а во-вторых, получать госаккредитацию образовательных программ для аспирантов. Если для вузов подготовка таких документов — рутинное занятие, то для институтов РАН это несвойственная функция.

В результате, заявил Козлов, число аспирантов в институтах РАН падает, что ставит под удар подготовку ученых и выполнение положений Стратегии научно-технологического развития России до 2025 года, одобренной президентом РФ.

По словам Козлова, только в математическом институте им. Стеклова, где он работает, число аспирантов упало в четыре раза — с 20 до пяти человек.

Причина в том, что институт не смог аккредитовать образовательные программы.

Читайте также
Аспирантуру выводят на кандидатский максимум

«Раньше у нас аспирантура никогда не понижалась ниже 20 человек, сейчас пять человек, у нас есть и лицензия, но не удалось нам аккредитовать нашу программу. Не по форме мы к этому подошли. Это упущение? Конечно, упущение, но только ли это наша проблема? Эта системная проблема», — сказал В. Козлов.

Аспирантура стала третьей ступенью высшего образования по закону об образовании от 29 декабря 2012 года.

Вопрос об аспирантуре для академических институтов, как сообщал ранее «Интерфакс», поднимался в июне в ходе встречи академиков с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»
Тиллерсон назвал работорговлю одной из главных проблем в мире
Мутко встретится с депутатом, обещавшим избить Жиркова
PRC: Дональд Трамп подорвал репутацию Америки
В Китае женщина бросила в двигатель самолета монеты на удачу
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь