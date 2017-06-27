РАН предложила изъять аспирантуру из системы высшего образования
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Российская академия наук (РАН) предложила Минобрнауки РФ «отыграть назад» реформу аспирантуры 2012 года, изъяв ее из системы высшего образования.
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Российская академия наук (РАН) предложила Минобрнауки РФ «отыграть назад» реформу аспирантуры 2012 года, изъяв ее из системы высшего образования.
«Мне кажется, коллеги, надо признать, что была некая поспешность сделана в модернизации, реформировании аспирантуры, и надо, мне кажется, вернуться к нашей обычной, привычной научной аспирантуре», — сказал и.о. президента РАН Валерий Козлов на совместном заседании Российского союза ректоров и РАН во вторник, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.
Аспирантура должна быть, конечно, прежде всего, научным понятием для молодежи.
И.о. президента РАН в своем выступлении пояснил, что с включением аспирантуры в систему высшего образования — сейчас это третий уровень высшего образования наряду с бакалавриатом и магистратурой — у институтов РАН возникли проблемы.
Аспирантура в академических институтах была всегда, сказал академик, однако по новым правилам институты вынуждены готовить новые документы:
В результате, заявил Козлов, число аспирантов в институтах РАН падает, что ставит под удар подготовку ученых и выполнение положений Стратегии
Причина в том, что институт не смог аккредитовать образовательные программы.
«Раньше у нас аспирантура никогда не понижалась ниже 20 человек, сейчас пять человек, у нас есть и лицензия, но не удалось нам аккредитовать нашу программу. Не по форме мы к этому подошли. Это упущение? Конечно, упущение, но только ли это наша проблема? Эта системная проблема», — сказал В. Козлов.
Аспирантура стала третьей ступенью высшего образования по закону об образовании от 29 декабря 2012 года.
Вопрос об аспирантуре для академических институтов, как сообщал ранее «Интерфакс», поднимался в июне в ходе встречи академиков с президентом РФ Владимиром Путиным.