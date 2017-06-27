Стоимость жизни россиянина сегодня составила 1,2 миллиона долларов

Источник: Российская газета

Плюс учитывали оценку самих россиян. Их попросили назвать суммы, на которые хотели бы рассчитывать семьи при гибели их родных в авариях на транспорте и на производстве. Кстати, они оказались весьма скромные.

В среднем же по миру цена жизни оценивается в 2,6 миллиона долларов.

В России в 2015 году она составляла 624 тысячи долларов, а сейчас, получается, поднялась в два раза. Почему? В рост пошли зарплаты, люди стали увереннее чувствовать себя на рынке труда, перечисляет проректор Финуниверситета Алексей Зубец. «В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией при гибели человека», — говорит он.

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Сами россияне оценивали свою жизнь ниже, чем получилась итоговая сумма у аналитиков. Проведенные в ходе исследования опросы населения показывают, что люди считают справедливой компенсацию в 5,7 миллиона рублей (примерно 96 тысяч долларов по сегодняшнему курсу) при гибели человека в катастрофе на транспорте или при исполнении служебных обязанностей. А при получении инвалидности ожидаемая компенсация равна 4,8 миллиона рублей (примерно 81 тысяча долларов). «Эти опросы показывают, насколько россияне непритязательные. Как они скромны в своих ожиданиях», — отмечает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

Дороже всего оценивают свою жизнь молодежь и состоятельные люди

Наибольшую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые участники исследования. Так, респонденты младшей категории (18−30 лет) оценивают жизнь в 7,7 миллиона рублей (130 тысяч долларов), люди с высшим образованием — 6,8 миллиона (115 тысяч долларов). А граждане, финансовое положение которых позволяет им купить дом, считают, что при гибели родственника следует выплачивать его семье не меньше 9,1 миллиона рублей (154 тысячи долларов).

Самую низкую «стоимость» жизни дают люди, которым едва хватает на питание — 3,2 миллиона рублей (54 тысячи долларов).

Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей двух столиц. Москвичи с большим отрывом от регионов оценивают свою жизнь в 10,4 миллиона рублей (176 тысяч долларов), в Санкт-Петербурге эта сумма равна 7,4 (125 тысяч долларов) миллиона рублей.

Самая низкая «стоимость» жизни в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.

Жители этих городов считают достаточными выплаты от 1,9 до 2,3 миллиона рублей при гибели человека (от 32 до 39 тысяч долларов).

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Надо отметить, что даже такие скромные оценки стоимости человеческой жизни разительно отличаются от размера реальных возмещений, установленных в нашей стране, а также признанных стандартными судебной практикой. Так, по закону об ОСАГО семье человека, погибшего в результате ДТП, полагается возмещение в размере 500 тысяч рублей (примерно 8,5 тысячи долларов), стоимость жизни пассажира общественного транспорта оценивается в 2 миллиона рублей (34 тысячи долларов). До недавнего времени той же суммой оценивалась жизнь авиапассажира, однако после присоединения России к Монреальской конвенции размер возмещения семьям погибших в авиакатастрофах был поднят до 100 тысяч SDR, что составляет по нынешнему курсу 8,3 миллиона рублей (140 тысяч долларов). При этом в России не очень высокие возмещения пострадавшим и семьям погибших по результатам судебных решений. Практика показывает, что компенсация морального вреда семьям погибших людей редко превышает 700 тысяч рублей (11,8 тысячи долларов). «Государство действительно недооценивает реальный ущерб, насколько это слово вообще уместно в этом случае, при гибели людей», — считает Любовь Храпылина. Она поясняет, что большинство россиян рассматривает компенсацию как некую сумму, которая должна сгладить утрату. В то время как смысл этой компенсации в том, чтобы возместить семье тот доход, который мог бы принести в нее погибший человек. «Поэтому правильно рассчитывать компенсацию с учетом непрожитых человеком лет жизни», — утверждает эксперт. В мире это очень большие суммы.

Например, семьи жертв 11 сентября в США получили только за моральный ущерб компенсацию по 4 миллиона долларов.