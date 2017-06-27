Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Аресты, увольнения: к чему привели жалобы Путину в «Прямой линии»
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
20:32 (мск), источник: Российская газета

Стоимость жизни россиянина сегодня составила 1,2 миллиона долларов

Стоимость жизни россиянина сегодня составляет 1,2 миллиона долларов, подсчитали аналитики Финансового университета при правительстве РФ совместно с Росгосстрахом. При расчете брали средние доходы в стране, продолжительность трудового стажа и уже по мировым стандартам компенсацию за моральный ущерб.

Источник: Российская газета

Плюс учитывали оценку самих россиян. Их попросили назвать суммы, на которые хотели бы рассчитывать семьи при гибели их родных в авариях на транспорте и на производстве. Кстати, они оказались весьма скромные.

В среднем же по миру цена жизни оценивается в 2,6 миллиона долларов.

В России в 2015 году она составляла 624 тысячи долларов, а сейчас, получается, поднялась в два раза. Почему? В рост пошли зарплаты, люди стали увереннее чувствовать себя на рынке труда, перечисляет проректор Финуниверситета Алексей Зубец. «В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией при гибели человека», — говорит он.

Читайте также
Больше половины молодых россиян назвали себя циниками в ходе опроса

Сами россияне оценивали свою жизнь ниже, чем получилась итоговая сумма у аналитиков. Проведенные в ходе исследования опросы населения показывают, что люди считают справедливой компенсацию в 5,7 миллиона рублей (примерно 96 тысяч долларов по сегодняшнему курсу) при гибели человека в катастрофе на транспорте или при исполнении служебных обязанностей. А при получении инвалидности ожидаемая компенсация равна 4,8 миллиона рублей (примерно 81 тысяча долларов).

«Эти опросы показывают, насколько россияне непритязательные. Как они скромны в своих ожиданиях», — отмечает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

Дороже всего оценивают свою жизнь молодежь и состоятельные люди

Наибольшую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые участники исследования. Так, респонденты младшей категории (18−30 лет) оценивают жизнь в 7,7 миллиона рублей (130 тысяч долларов), люди с высшим образованием — 6,8 миллиона (115 тысяч долларов).

А граждане, финансовое положение которых позволяет им купить дом, считают, что при гибели родственника следует выплачивать его семье не меньше 9,1 миллиона рублей (154 тысячи долларов).

Самую низкую «стоимость» жизни дают люди, которым едва хватает на питание — 3,2 миллиона рублей (54 тысячи долларов).

Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей двух столиц. Москвичи с большим отрывом от регионов оценивают свою жизнь в 10,4 миллиона рублей (176 тысяч долларов), в Санкт-Петербурге эта сумма равна 7,4 (125 тысяч долларов) миллиона рублей.

Самая низкая «стоимость» жизни в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.

Жители этих городов считают достаточными выплаты от 1,9 до 2,3 миллиона рублей при гибели человека (от 32 до 39 тысяч долларов).

Читайте также
Правительство повысило прожиточный минимум на 218 рублей

Надо отметить, что даже такие скромные оценки стоимости человеческой жизни разительно отличаются от размера реальных возмещений, установленных в нашей стране, а также признанных стандартными судебной практикой. Так, по закону об ОСАГО семье человека, погибшего в результате ДТП, полагается возмещение в размере 500 тысяч рублей (примерно 8,5 тысячи долларов), стоимость жизни пассажира общественного транспорта оценивается в 2 миллиона рублей (34 тысячи долларов).

До недавнего времени той же суммой оценивалась жизнь авиапассажира, однако после присоединения России к Монреальской конвенции размер возмещения семьям погибших в авиакатастрофах был поднят до 100 тысяч SDR, что составляет по нынешнему курсу 8,3 миллиона рублей (140 тысяч долларов).

При этом в России не очень высокие возмещения пострадавшим и семьям погибших по результатам судебных решений. Практика показывает, что компенсация морального вреда семьям погибших людей редко превышает 700 тысяч рублей (11,8 тысячи долларов).

«Государство действительно недооценивает реальный ущерб, насколько это слово вообще уместно в этом случае, при гибели людей», — считает Любовь Храпылина. Она поясняет, что большинство россиян рассматривает компенсацию как некую сумму, которая должна сгладить утрату. В то время как смысл этой компенсации в том, чтобы возместить семье тот доход, который мог бы принести в нее погибший человек. «Поэтому правильно рассчитывать компенсацию с учетом непрожитых человеком лет жизни», — утверждает эксперт.

В мире это очень большие суммы.

Например, семьи жертв 11 сентября в США получили только за моральный ущерб компенсацию по 4 миллиона долларов.

А родственники пассажиров, погибших во французских Альпах в самолете, которым управлял пилот-самоубийца, получили по 2 миллиона долларов. Вот почему итоговая цифра Финуниверситета, на первый взгляд, кажется такой большой, ведь заработные платы в России в среднем не такие уж высокие. Здесь «погоду сделали» именно моральные компенсации по международным стандартам.

Комментарии
2
Алексей *******
Сегодня 1-е апреля ? Или снова лапшу_науши_наматывательная машина наших СМИ включена на полную ?
З@€6@ли уже сказками !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Елена Ситникова
Эта статья к чему? Может хватит издеваться над народом и писать сказки?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Медведев выступил за изменение антимонопольного законодательства
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»
Госсекретарь США назвал одну из главных проблем в мире
Мутко встретится с депутатом, обещавшим избить Жиркова
PRC: Дональд Трамп подорвал репутацию Америки
РАН предложила изъять аспирантуру из системы высшего образования
В Китае женщина бросила в двигатель самолета монеты на удачу
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь