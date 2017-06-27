Правительственный портал и компания «Новая почта» возобновили работу после кибератак
Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке, которой подверглись ряд предприятий, в том числе государственных.
Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке, которой подверглись ряд предприятий, в том числе государственных.
Официальный сайт Кабмина и компания «Новая почта» сообщили о восстановлении работы после хакерских атак на их системы. Об этом сообщил, соответственно,
«Только что правительственный портал возобновил работу. Это — первый позитивный сигнал. Продолжается работа по локализации вируса и преодолении последствий кибернападения. Спасибо всем за работу», — написал Гройсман.
А в компании, которая занимается доставкой, сообщили: «По состоянию на данный момент мы возобновили работу отделений, личного кабинета, сайта компании и системы API. IT команда работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить полноценную работу информационных систем в нашей сети».
Ранее сообщалось, что аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.
Как известно, в Украине сегодня, 27 июня, неизвестный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, в том числе крупных государственных.
Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространился очень быстро. Проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружается и зашифровывается.