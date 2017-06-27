Правительственный портал и компания «Новая почта» возобновили работу после кибератак

Официальный сайт Кабмина и компания «Новая почта» сообщили о восстановлении работы после хакерских атак на их системы. Об этом сообщил, соответственно, премьер-министр Владимир Гройсман и служба доставки на своих страницах в Facebook.

«Только что правительственный портал возобновил работу. Это — первый позитивный сигнал. Продолжается работа по локализации вируса и преодолении последствий кибернападения. Спасибо всем за работу», — написал Гройсман.

А в компании, которая занимается доставкой, сообщили: «По состоянию на данный момент мы возобновили работу отделений, личного кабинета, сайта компании и системы API. IT команда работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить полноценную работу информационных систем в нашей сети».

Ранее сообщалось, что аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.

Как известно, в Украине сегодня, 27 июня, неизвестный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, в том числе крупных государственных.

Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространился очень быстро. Проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружается и зашифровывается.