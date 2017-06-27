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20:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Меркель рассказала о своем ритуале в отелях

На встрече с читательницами журнала Brigitte канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что она делает, оказавшись во время командировок в отеле. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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«Первым делом я смотрю, можно ли открыть окна или выйти на балкон. Зачастую номер расположен высоко, например, на 27 этаже, и окна нельзя открыть. Тогда я смотрю, где находится кондиционер. От этого зависит, смогу ли я хорошо спать (…) После этого ищу, где выключается свет», — поделилась глава немецкого правительства.

Меркель также добавила, что для нее важно проверить, есть ли в номере доступ в интернет.

Как отмечает Deutsche Welle, канцлер пояснила, что обычно любит останавливаться в одних и тех же гостиницах.

Немецкие СМИ пишут, что Меркель присуще скромное обаяние «обыкновенной немецкой женщины», которая в свободное время ездит по магазинам на автомобиле Volkswagen Golf и выращивает за городом овощи. К тому же вся Германия знает, что главная фрау страны прекрасно готовит.

Однажды канцлер стала героиней кулинарной телепередачи. В эфире глава правительства в компании домохозяек делилась секретами приготовления своих любимых блюд — картофельного супа и знаменитых немецких рулад (рулетов из мяса).

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