Меркель рассказала о своем ритуале в отелях

Самая влиятельная женщина в мире. Как Ангела Меркель стала главным политиком Европы и что ей угрожает сейчас. Репортаж «Медузы»

«Первым делом я смотрю, можно ли открыть окна или выйти на балкон. Зачастую номер расположен высоко, например, на 27 этаже, и окна нельзя открыть. Тогда я смотрю, где находится кондиционер. От этого зависит, смогу ли я хорошо спать (…) После этого ищу, где выключается свет», — поделилась глава немецкого правительства.

Меркель также добавила, что для нее важно проверить, есть ли в номере доступ в интернет.

Меркель также добавила, что для нее важно проверить, есть ли в номере доступ в интернет.

Как отмечает Deutsche Welle, канцлер пояснила, что обычно любит останавливаться в одних и тех же гостиницах.

Немецкие СМИ пишут, что Меркель присуще скромное обаяние «обыкновенной немецкой женщины», которая в свободное время ездит по магазинам на автомобиле Volkswagen Golf и выращивает за городом овощи. К тому же вся Германия знает, что главная фрау страны прекрасно готовит.

Однажды канцлер стала героиней кулинарной телепередачи. В эфире глава правительства в компании домохозяек делилась секретами приготовления своих любимых блюд — картофельного супа и знаменитых немецких рулад (рулетов из мяса).