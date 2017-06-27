Меркель рассказала о своем ритуале в отелях
На встрече с читательницами журнала Brigitte канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что она делает, оказавшись во время командировок в отеле. Об этом сообщает Deutsche Welle.
На встрече с читательницами журнала Brigitte канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что она делает, оказавшись во время командировок в отеле. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Первым делом я смотрю, можно ли открыть окна или выйти на балкон. Зачастую номер расположен высоко, например, на 27 этаже, и окна нельзя открыть. Тогда я смотрю, где находится кондиционер. От этого зависит, смогу ли я хорошо спать (…) После этого ищу, где выключается свет», — поделилась глава немецкого правительства.
Как отмечает Deutsche Welle, канцлер пояснила, что обычно любит останавливаться в одних и тех же гостиницах.
Немецкие СМИ пишут, что Меркель присуще скромное обаяние «обыкновенной немецкой женщины», которая в свободное время ездит по магазинам на автомобиле Volkswagen Golf и выращивает за городом овощи. К тому же вся Германия знает, что главная фрау страны прекрасно готовит.
Однажды канцлер стала героиней кулинарной телепередачи. В эфире глава правительства в компании домохозяек делилась секретами приготовления своих любимых блюд — картофельного супа и знаменитых немецких рулад (рулетов из мяса).